Агент Вериссимо, которым интересуется "Спартак", проведет встречу с президентом "Сантоса"

Агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу рассказал "СЭ" о том, что сегодня он обсудит с президентом клуба возможный трансфер 22-летнего бразильца. По его словам, встреча пройдет без представителей "Спартака".
– Сейчас я еду на встречу с президентом "Сантоса", на которой мы обсудим будущее Вериссимо, – сказал Инасиу. – Представителей "Спартака" на ней не будет. (Гоша ЧЕРНОВ)
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за переход Вериссимо 8 миллионов евро. В этом сезоне футболист принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".
Президент "Сантоса": "Трансфер Вериссимо зависит от "Спартака"//
"Спартак" по-прежнему рассчитывает подписать Вериссимо//
Таблица переходов РФПЛ
Семь ветров
Мощная встреча намечается, в итоге гинеру продадут за 250 тыщ евро.
18:32
shpasic
а слева кто? новичок Ростова? с надписью POSTOB на рукаве.
18:24
Roov
И все президенты
18:20
кузя23
На встрече будут все агенты?
17:56