17:25 | Футбол — РФПЛ

Агент Вериссимо, которым интересуется "Спартак", проведет встречу с президентом "Сантоса"

Лукас Вериссимо (справа). Фото REUTERS
Лукас Вериссимо (справа). Фото REUTERS
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Агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу рассказал "СЭ" о том, что сегодня он обсудит с президентом клуба возможный трансфер 22-летнего бразильца. По его словам, встреча пройдет без представителей "Спартака".

– Сейчас я еду на встречу с президентом "Сантоса", на которой мы обсудим будущее Вериссимо, – сказал Инасиу. – Представителей "Спартака" на ней не будет. (Гоша ЧЕРНОВ)

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за переход Вериссимо 8 миллионов евро. В этом сезоне футболист принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Семь ветров

Мощная встреча намечается, в итоге гинеру продадут за 250 тыщ евро.

18:32

shpasic

а слева кто? новичок Ростова? с надписью POSTOB на рукаве.

18:24

Roov

И все президенты

18:20

кузя23

На встрече будут все агенты?

17:56