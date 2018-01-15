Агент Вериссимо, которым интересуется "Спартак", проведет встречу с президентом "Сантоса"

Агент защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу рассказал "СЭ" о том, что сегодня он обсудит с президентом клуба возможный трансфер 22-летнего бразильца. По его словам, встреча пройдет без представителей "Спартака".

– Сейчас я еду на встречу с президентом "Сантоса", на которой мы обсудим будущее Вериссимо, – сказал Инасиу. – Представителей "Спартака" на ней не будет. (Гоша ЧЕРНОВ)

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за переход Вериссимо 8 миллионов евро. В этом сезоне футболист принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

Президент "Сантоса": "Трансфер Вериссимо зависит от "Спартака"//

"Спартак" по-прежнему рассчитывает подписать Вериссимо//

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