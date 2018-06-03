Агент назвал цену в 17 миллионов евро оскорблением для Головина

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" назвал слишком скромным предложение "Монако", которое готово отдать 17 миллионов евро за полузащитника ЦСКА Александра Головина.

– 17 миллионов евро – неприятно мало, оскорбление для Головина, – заявил Варга. – Пусть не тратят время. Думаю, Евгений Гинер даже не будет с ними разговаривать. Этот игрок стоит гораздо больше, учитывая то, сколько сейчас денег в футболе. 17 миллионов – это не его цена.

– А какая его?

– 25 миллионов евро и выше. А если он выступит здорово на чемпионате мира, то там могут быть и все 45 миллионов. На 17 миллионов я бы даже не отвлекался.

– Чемпионат Франции послабее, чем английский. Может, лучше туда ехать, чтобы легче адаптироваться?

– Чемпионат Франции недалеко ушел от России. Монако – красивый город, нужно понимать приоритеты футболиста. Иногда можно поехать в какое-то место, где ты немного зарабатываешь, но где тебе очень нравится жить. Как Ибрагимович, который выбрал не Китай, а США. Но он уже старый, и он хочет пожить в каком-то месте с семьей. А Головин только начинает играть, поэтому я бы ставил на первое место следующее – кто тренер и кто зовет тебя в команду. Игрок должен понимать, куда и к кому идти. Для Головина сейчас важно, чтобы он попал в хорошие руки и играл в футбол. (Игорь НОВИКОВ)​

"Монако" готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро //

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