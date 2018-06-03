Вадим Васильев: "Головин интересен "Монако". Но до сделки еще очень далеко"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал информацию о том, что клуб с Лазурного берега готов заплатить за полузащитника ЦСКА Александра Головина 17-18 миллионов евро.

- Головин нам интересен. Как, впрочем, и другие игроки. Пока предложения ЦСКА мы не делали. Мы следим за многими интересными футболистами. Головин - это как один из вариантов. До сделки по нему еще очень далеко. Пока эта информация совершенно преждевременная, - сказал Васильев.

- Но, значит, интерес к нему есть?

- Головин - талантливый игрок. Интерес, как я уже сказал, "Монако" проявляет ко многим, в том числе и к нему. Переговоров с ЦСКА мы сейчас не ведем.

- "Монако" может заплатить за Головина сумму в районе 17 миллионов евро?

- Я не в курсе. Не готов прокомментировать эту информацию.

- Когда теоретически можете вступить в переговоры с ЦСКА по Головину?

- Мы будем за ним наблюдать на чемпионате мира. Будем следить и за другими игроками.

- Кто еще из российских игроков интересен "Монако"?

- Все возможно. Но нужно посмотреть, как россияне сыграют на чемпионате мира. Пока рано предвосхищать события. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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