Адвокат Глушакова отказалась комментировать его вызов на допрос

Марина Дубровская, адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, отказалась комментировать "СЭ" вызов футболиста на допрос в полицию. Сегодня хавбек был допрошен сотрудниками полиции по делу об угрозах убийства в адрес своей жены Дарьи.

Ранее в интернете была опубликована аудиозапись того, как Глушаков угрожает своей жене. В данный момент супруги находятся на стадии расторжения брака.

– Мы не комментируем ничего, – сказала Дубровская.

По словам адвоката Дарьи Сергея Жорина, следствию потребуется месяц для вынесения решения по этому делу. (Игорь Новиков)

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