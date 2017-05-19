Жулиану: "Лучше не знать, как ЦСКА будет играть с "Анжи"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Локомотива" заявил, что хотел бы встретиться с легендой мирового футбола Роналдинью, который прибудет в Санкт-Петербург в выходные. Он добавил, что не будет следить за результатом параллельного матча "Анжи" – ЦСКА. Питерцы отстают от армейцев на одно очко за тур до конца сезона.

– На выходных в Петербург приедет Роналдинью. Собираетесь с ним встретиться?

– Если будет такая возможность, то да. Он один из моих идолов.

– Когда на поле вернулся Данни, стали говорить, что Жулиану ушел в тень. Согласны с этим? Как изменилась ваша игра с этого момента?

– У нас с Данни похожие игровые качества. Тем не менее, если смотреть статистику, я нисколько не убавил. Я продолжаю помогать команде и отдаваться полностью на поле.

– "Зенит" и ЦСКА второй раз будут играть в одно время. В такой ситуации лучше знать или не знать, что творится на поле в другом матче?

– Думаю, что лучше нет, потому что это может повлиять на нашу игру. Нам важно сейчас думать о том, чтобы сейчас выиграть. Это единственный шанс попасть в Лигу чемпионов. Если ЦСКА проиграет, а мы не выиграем, то это не будет иметь значения.

– Вы не просили Майкона и Гильерме особо не напрягаться?

– Я не общаюсь с ними лично, у нас нет контактов. С Майконом когда-то общались, когда играли в сборной. Но я не думаю, что они будут давать слабину, а будут играть в полную силу.

Матчи "Локомотив" – "Зенит" и ЦСКА – "Анжи" пройдут в воскресенье, 21 мая, и начнутся в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовые трансляции обеих встреч.