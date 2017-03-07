"Зенит" по-прежнему доверяет Луческу

Как стало известно "СЭ", кредит доверия главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу по-прежнему высок. Руководство клуба намерено дождаться окончания сезона и оценить результат, показанный румынским специалистом. В случае если он будет признан неудовлетворительным (такая вероятность на данный момент не слишком высока), сине-бело-голубые намерены сохранить курс на иностранного тренера. Кандидатура Леонида Слуцкого, скорее всего, рассматриваться не будет.

Луческу - верят //

Не нужно спускать на Луческу всех собак. Колонка Малафеева