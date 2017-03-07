"Зенит" по-прежнему доверяет Луческу

Как стало известно "СЭ", кредит доверия главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу по-прежнему высок. Руководство клуба намерено дождаться окончания сезона и оценить результат, показанный румынским специалистом. В случае если он будет признан неудовлетворительным (такая вероятность на данный момент не слишком высока), сине-бело-голубые намерены сохранить курс на иностранного тренера. Кандидатура Леонида Слуцкого, скорее всего, рассматриваться не будет.
Луческу - верят //
Не нужно спускать на Луческу всех собак. Колонка Малафеева
serzheo
кузя23___ Впечатляет, как мишень в тИре))
19:53
кузя23
serzheo кузя23____Это нечто... Я как представлю... Меня аж "колотить" начинает. 19:41__Связка Слуцкий -Кокорин тебя не впечатляет?)
19:50
Thomas_Boy
serzheo __ Так что летом в случае отсутствия положительных изменений - попрощаемся. __________ Ну почему ты так уверен? Это не ты решаешь. Человеку надо дать время. Он "Шахтер" тоже не за один сезон построил.
19:49
serzheo
Ни в коем разе - я Миллеру?... ))) Но факт есть факт. Состояние команды и основа - удручают.
19:44
Свинству Бой!
Мы его проверяем доверяя. Секас кто енту лабуду сочиняет? Неужто кабаиха, чтобы повысить тухлый рейтинг. а-ха0-ха. вот дебил запустил утку и рад за то что заполнил новостную. Я вот пожалуюсь куды следует....
19:44
Thomas_Boy
Не понимаю я Миллера. Ему Серж прямым текстом дает указание убрать Луческу, а он не понимает. Не слушают в "Зените" авторитетных людей.
19:41
serzheo
кузя23____Это нечто... Я как представлю... Меня аж "колотить" начинает.
19:41
кузя23
serzheo Про Пельменя я не догоняю. Откуда эти беспонтовые слухи? 19:31_От СЭ. Это их межсезонная аналитика,что Слуцкий может прийти в Зенит. Ну не может мега-тренер долго быть без работы. Вот и обивает пороги супер клубов. В фантазиях СЭ.
19:38
marksan
Оборжаться можно.Прошёл один тур, а спартаковский СЭ уже вонять начинает! Смешно, однако! Спорт-Экспрес читаешь как юмористический журнал!
19:37
serzheo
Про Пельменя я не догоняю. Откуда эти беспонтовые слухи?
19:31
serzheo
Ну до конца сезона канеш доиграет, че тут осталось... А вот потом... Очень много претензий и по составу и по настрою команды... Зенит беспомощен как никогда. Бестолковый блатной Кокорин, Кришито в центре при живом Иваныче. В средней линии - бардак. __ Так что летом в случае отсутствия положительных изменений - попрощаемся.
19:29
Новоуепинни
Даже не знаю что ржачнее - оставят Луческу или возьмут Леонида )) Сделали бы как в хоккейном СКА - взяли обоих тандемом. Был бы Случеску
19:28
Нубяшка
ну менять тренера по ходу сезона это спартак только мостак . а летом надо увольнять
19:22
Митяй Антибомж
Всё правильно. В чемпе результат отличный, ибо опередить Спартак шансов изначально ни у кого не было. Слив Андерлехту закономерен по той простой причине, что бельгийская команда на голову выше классом. Просто не повезло с жеребьёвкой. Хорошо бы летом ещё усилиться, прикупить 4й и 5й состав и всё вообще ништяк будет.
19:19
кузя23
А Луческу доверяет Кокорину)
19:13
KAI-Z
Значит скоро уволят)
19:09