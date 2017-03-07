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"Зенит" по-прежнему доверяет Луческу

Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит" Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Как стало известно "СЭ", кредит доверия главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу по-прежнему высок. Руководство клуба намерено дождаться окончания сезона и оценить результат, показанный румынским специалистом. В случае если он будет признан неудовлетворительным (такая вероятность на данный момент не слишком высока), сине-бело-голубые намерены сохранить курс на иностранного тренера. Кандидатура Леонида Слуцкого, скорее всего, рассматриваться не будет.

Луческу - верят //
Не нужно спускать на Луческу всех собак. Колонка Малафеева

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КОММЕНТАРИИ (16)
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serzheo

кузя23___ Впечатляет, как мишень в тИре))

19:53

кузя23

serzheo кузя23____Это нечто... Я как представлю... Меня аж "колотить" начинает. 19:41__Связка Слуцкий -Кокорин тебя не впечатляет?)

19:50

Thomas_Boy

serzheo __ Так что летом в случае отсутствия положительных изменений - попрощаемся. __________ Ну почему ты так уверен? Это не ты решаешь. Человеку надо дать время. Он "Шахтер" тоже не за один сезон построил.

19:49

serzheo

Ни в коем разе - я Миллеру?... ))) Но факт есть факт. Состояние команды и основа - удручают.

19:44

Свинству Бой!

Мы его проверяем доверяя. Секас кто енту лабуду сочиняет? Неужто кабаиха, чтобы повысить тухлый рейтинг. а-ха0-ха. вот дебил запустил утку и рад за то что заполнил новостную. Я вот пожалуюсь куды следует....

19:44

Thomas_Boy

Не понимаю я Миллера. Ему Серж прямым текстом дает указание убрать Луческу, а он не понимает. Не слушают в "Зените" авторитетных людей.

19:41

serzheo

кузя23____Это нечто... Я как представлю... Меня аж "колотить" начинает.

19:41

кузя23

serzheo Про Пельменя я не догоняю. Откуда эти беспонтовые слухи? 19:31_От СЭ. Это их межсезонная аналитика,что Слуцкий может прийти в Зенит. Ну не может мега-тренер долго быть без работы. Вот и обивает пороги супер клубов. В фантазиях СЭ.

19:38

marksan

Оборжаться можно.Прошёл один тур, а спартаковский СЭ уже вонять начинает! Смешно, однако! Спорт-Экспрес читаешь как юмористический журнал!

19:37

serzheo

Про Пельменя я не догоняю. Откуда эти беспонтовые слухи?

19:31

serzheo

Ну до конца сезона канеш доиграет, че тут осталось... А вот потом... Очень много претензий и по составу и по настрою команды... Зенит беспомощен как никогда. Бестолковый блатной Кокорин, Кришито в центре при живом Иваныче. В средней линии - бардак. __ Так что летом в случае отсутствия положительных изменений - попрощаемся.

19:29

Новоуепинни

Даже не знаю что ржачнее - оставят Луческу или возьмут Леонида )) Сделали бы как в хоккейном СКА - взяли обоих тандемом. Был бы Случеску

19:28

Нубяшка

ну менять тренера по ходу сезона это спартак только мостак . а летом надо увольнять

19:22

Митяй Антибомж

Всё правильно. В чемпе результат отличный, ибо опередить Спартак шансов изначально ни у кого не было. Слив Андерлехту закономерен по той простой причине, что бельгийская команда на голову выше классом. Просто не повезло с жеребьёвкой. Хорошо бы летом ещё усилиться, прикупить 4й и 5й состав и всё вообще ништяк будет.

19:19

кузя23

А Луческу доверяет Кокорину)

19:13

KAI-Z

Значит скоро уволят)

19:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ