Зе Луиш: "Покажите мне игрока, который любит тренироваться без мяча"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш заявил, что рад вернуться к тренировкам в общей группе. Форвард отметил, что приложит максимум усилий, чтобы подойти к весенней части сезона в оптимальных кондициях.

– Счастлив вернуться в общую группу, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Зе Луиша. – Провел первую полноценную тренировку. Чувствовал себя хорошо и очень доволен. День был тяжелый, особенно утреннее занятие. Было много беговой работы. Пришлось помучиться, попотеть, но это необходимо. Сейчас нам нужна работа.

Покажите мне игрока, который любит тренироваться без мяча. Думаю, вы не найдете ни одного. Бразильцы? Это технически сильные ребята, потому что любят возиться с мячом. Они известны по всему миру благодаря своей технике.

Я чувствовал себя очень плохо. Для меня невозможность играть – душевная боль. В дни матча я жду стартового свистка, нервничаю, волнуюсь. Жду момента, когда смогу выйти на поле и начать играть. Во время сбора в ОАЭ я старался настроить себя, что не могу играть по объективным причинам.