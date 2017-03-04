17:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Юрий Лодыгин: "Навесы и прострелы ЦСКА были волнительными"

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Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин во флеш-интервью в перерыве матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил атакующие действия соперника. Голкипер выразил надежду, что питерцы смогут одержать победу.

– Моменты у моих ворот? ЦСКА атакует, – сказал Лодыгин. – Не сказал бы, что было очень опасно. Но навесы и прострелы были волнительными. Мы контролируем игру. Посмотрим, что будет во втором тайме.

ЦСКА плотно обороняются, не дает нам начать атаку. Хорошо, что мы не пропустили. Будем стараться создавать моменты, чтобы выиграть.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

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