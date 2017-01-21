Юрий Гаврилов: "Надеюсь, скоро мы увидим прежнего Промеса"

Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов оценил последние приобретения красно-белых и объяснил, чего в игре команды пока не хватает. Он подчеркнул, что москвичей уже трудно представить без Квинси Промеса.

– Лучший игрок "Спартака" в первой половине чемпионата?

– Промес. Из-за травмы в конце года выглядел не так ярко, как раньше, но все равно без этого парня команду уже трудно представить. Он и забивает, и отдает. Легкий, быстрый, техничный, прекрасно работает с мячом. Надеюсь, на сборах наберет форму, и скоро мы увидим прежнего Промеса.

– В "Ливерпуле"-то он потянет?

– А вот это не факт. Англия – совершенно другой уровень. Тем более клуб масштаба "Ливерпуля", где огромная конкуренция. Здесь Промесу за место в составе бороться не надо. Знает – при любом раскладе выйдет на поле. Там придется доказывать каждый день. (Андрей МУРНИК)

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