Юрий Белоус: "Если деньги на победу идут "под сукном", то может возникнуть соблазн точно так же простимулировать на поражение"

Бывший генеральный директор "Москвы" и "Ростова" Юрий Белоус рассказал о своем отношении к финансовому стимулированию в футболе.

- К подобной практике отношусь двояко, - сказал Белоус. - С одной стороны, когда потерявшую турнирную мотивацию команду стимулируют на победу, это делает ее значительно более агрессивной. Безусловно, она играет не только за себя и своих болельщиков, но и за финансовые дивиденды. С другой - эта история немного теневая, и порой две крайности могут сойтись на каком-то полюсе. Если деньги на победу идут "под сукном", то может возникнуть соблазн точно так же простимулировать на поражение.

- Кто чаще всего идет на такой шаг?

- Как правило, эту практику используют богатые клубы, для которых все средства хороши. Если подходить к делу прагматично, то это естественная история – один клуб может профинансировать другой на победу над конкурентом.

- Сталкивались ли вы с финансовым стимулированием?

- Без комментариев. Могу сказать, что мы не сдали ни одной игры, даже никаких послаблений не было. Хотя я не вижу ничего преступного в том, чтобы игроки сражались и могли зарабатывать деньги.

- Особенно если у клуба непростая финансовая ситуация.

- Мотивы житейски объяснимы. Никто не осудит, если борющаяся за первое место команда профинансирует футболистов, получающих мизерные зарплаты или имеющих шестимесячные долги. Но именно с результатом игры на победу.

- Может ли стимулирование повлиять на распределение призовых мест?

- Влияет не стимулирование, а игра футболистов. Деньги в футбол не играют. Если мотивацию игроков повысят дополнительным стимулированием, тем интереснее будет футбол. (Евгений БЕЛОУСОВ)