Юрий Белоус: "Если деньги на победу идут "под сукном", то может возникнуть соблазн точно так же простимулировать на поражение"

Бывший генеральный директор "Москвы" и "Ростова" Юрий Белоус рассказал о своем отношении к финансовому стимулированию в футболе.
- К подобной практике отношусь двояко, - сказал Белоус. - С одной стороны, когда потерявшую турнирную мотивацию команду стимулируют на победу, это делает ее значительно более агрессивной. Безусловно, она играет не только за себя и своих болельщиков, но и за финансовые дивиденды. С другой - эта история немного теневая, и порой две крайности могут сойтись на каком-то полюсе. Если деньги на победу идут "под сукном", то может возникнуть соблазн точно так же простимулировать на поражение.
- Кто чаще всего идет на такой шаг?
- Как правило, эту практику используют богатые клубы, для которых все средства хороши. Если подходить к делу прагматично, то это естественная история – один клуб может профинансировать другой на победу над конкурентом.
- Сталкивались ли вы с финансовым стимулированием?
- Без комментариев. Могу сказать, что мы не сдали ни одной игры, даже никаких послаблений не было. Хотя я не вижу ничего преступного в том, чтобы игроки сражались и могли зарабатывать деньги.
- Особенно если у клуба непростая финансовая ситуация.
- Мотивы житейски объяснимы. Никто не осудит, если борющаяся за первое место команда профинансирует футболистов, получающих мизерные зарплаты или имеющих шестимесячные долги. Но именно с результатом игры на победу.
- Может ли стимулирование повлиять на распределение призовых мест?
- Влияет не стимулирование, а игра футболистов. Деньги в футбол не играют. Если мотивацию игроков повысят дополнительным стимулированием, тем интереснее будет футбол. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Непорочный как ТИ
за такое стимулировать надо в места не столь отдаленные и пожизненный запрет на футбольную деятельность как в Италии
18:19
Тот самый Зануда
Мизерные зарплаты,долги....Как то это не вяжется с Паровозом.А вот Амкар очень даже подпадает под эту категорию.А если ещё учесть трансферы Джикия и Селихова,то и вообще получается картина маслом.)
18:11
Веефника
za_yatc: "Т.е. Зенит не Локо, а Спартак простимулировал? Так и запишем. :)" ===== Да денег-то у Зенита только ничейку хватило :) Поражение Спартака очень дорого стоит. По нынешнему обменному курсу его только зарубежные клубы могут себе позволить:) Быть Спартаку чемпионом РФПЛ
18:02
waleriy
Признался.
17:56
za_yatc
Т.е. Зенит не Локо, а Спартак простимулировал? Так и запишем. :)
17:52