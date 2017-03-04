Йоан Молло: "Попытался реализовать установку Луческу, но не смог"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло после ничьей в матче 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) посетовал, что не смог проявить себя. Француз вышел на замену во втором тайме.

– У меня в последнее время было не так много игрового времени, – сказал Молло. – Я хотел улучшить игру, но у меня было для этого всего 10 минут, хотя я выложился полностью за этот отрезок. Я попытался реализовать установку тренера, но моих усилий оказалось недостаточно, поскольку мы не одержали победу. Моя задача – создавать голевые моменты. Сегодня получилось не все, но надеюсь, что буду играть больше. (Сергей ЦИММЕРМАН)