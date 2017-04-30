Вячеслав Кротов: "Не скажу, что "Уфе" повезло – победа закономерна"

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов после победы над тульским "Арсеналом" в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что не согласен с тем, что его команде повезло в концовке.

– Довольно тяжелая игра была. "Арсеналу" нужно было выполнять свои задачи, нам – свои, до финального свистка напряженная игра была. Не сказал бы, что нам повезло, скорее, победа закономерна. Дома при своих болельщиках должны были выигрывать и сделали это.

– В случае с голом почему сам не ударил?

– Принял в штрафной мяч, неудобно чуть было бить, решил обработать его. Увидел Сухова, а там уже Александр разобрался.

– С этим голом черная полоса уйдет?

– Да, конечно. Выйдем из этого пике и, надеюсь, дальше будем выигрывать. Все будет у нас хорошо, будем набирать очки, подниматься. Надеемся только на лучшее.

– Как можете охарактеризовать "Рубин" – следующего соперника?

– Никак.

– Какой настрой будет на Казань?

– Это башкиро-татарское дерби, будет интересный матч с обилием голевых моментов и борьбы. Хочется им и должок вернуть за поражение в первом круге. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" – "Арсенал"