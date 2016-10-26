20:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Все билеты на матч "Спартак" – ЦСКА проданы

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Билеты на матч 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА полностью реализованы. Об этом сообщил коммерческий директор красно-белых Александр Атаманенко. Ранее армейцы сообщали о том, что проданы все билеты на гостевой сектор. Напомним, встреча состоится 29 октября на "Открытие Арене", которая вмещает 45 тысяч человек.

– Билеты распроданы давно – еще в течение первых двух дней свободных продаж в онлайне. До четвертого этапа продаж – в кассах – билеты не дошли, – цитирует "Р-Спорт" Атаманенко. – Мы ожидаем полную арену, на данный момент билетов нет.

Мы на этом матче попробовали двухэтапную процедуру доставки электронного билета. И все билеты продали в онлайне. При покупке билета болельщику приходило лишь подтверждение покупки, а не сам билет. А билет был отправлен только в среду - для того чтобы минимизировать их попадание на черный рынок. Мы постарались сделать максимум, чтобы препятствовать работе черного рынка билетов.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Jean4

плюс минус там уже был аншлаг с Локо.

21:10

LariKo

А какой до этой игры был рекорд посещаемости на Открытие-Арене?

21:06

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