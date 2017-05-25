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Врач Лю Хуншен подтвердил, что ушел из "Спартака"

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Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен подтвердил, что больше не работает в российском клубе. Ранее "СЭ" сообщал, что решение по китайскому специалисту принял главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Доктор, работавший в столичной команде с 2003 года, не подошел тренерскому штабу итальянца, и было решено не продлевать с ним контракт.

– Да, это действительно так, – цитирует ТАСС Хуншена. – Я больше не работаю в "Спартаке".

Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" впервые с 2001 года выиграл чемпионат России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4280324

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