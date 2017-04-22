Возможен вариант замены Еськова на матче ЦСКА - "Локомотив"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что арбитра Алексея Еськова могут заменить в матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА – "Локомотив". По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на контрольно-квалификационной комиссии. Напомним, что Еськов во встрече 24-го тура "Зенит" – "Урал" (2:0) удалил сразу трех игроков екатеринбургской команды.

– Еськов назначен на матч ЦСКА – "Локо" в рамках 25-го тура. Но будет ли он теперь его судить? Обсуждается возможность замены?

– Он может быть заменен – когда получим оценку, рапорт инспектора. У меня есть свое мнение по этому вопросу, я бы не стал говорить о том, что Еськов будет обязательно заменен. Это абсолютно не факт. Это может быть, а может и не быть. Должен видеть оценку и мотивацию оценки со стороны инспектора, и в зависимости от этого примем решение. На сегодняшний момент мы изменений не вносим.

– Когда состоится контрольно-квалификационная комиссия, на которой может быть рассмотрено судейство Еськова?

​– Не могу об этом говорить, потому что комиссия не подчиняется ни департаменту, ни судейскому комитету. Это самостоятельная структура, независимая. Мы ориентируемся на ее решения, чтобы принять дальнейшие решения для регулирования назначений судей и инспекторов. (Сергей ЕГОРОВ)

Матч ЦСКА – "Локомотив" состоится в среду, 26 апреля, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.