Возможен вариант замены Еськова на матче ЦСКА - "Локомотив"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что арбитра Алексея Еськова могут заменить в матче 25-го тура чемпионата России ЦСКА – "Локомотив". По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на контрольно-квалификационной комиссии. Напомним, что Еськов во встрече 24-го тура "Зенит" – "Урал" (2:0) удалил сразу трех игроков екатеринбургской команды.
– Еськов назначен на матч ЦСКА – "Локо" в рамках 25-го тура. Но будет ли он теперь его судить? Обсуждается возможность замены?
– Он может быть заменен – когда получим оценку, рапорт инспектора. У меня есть свое мнение по этому вопросу, я бы не стал говорить о том, что Еськов будет обязательно заменен. Это абсолютно не факт. Это может быть, а может и не быть. Должен видеть оценку и мотивацию оценки со стороны инспектора, и в зависимости от этого примем решение. На сегодняшний момент мы изменений не вносим.
– Когда состоится контрольно-квалификационная комиссия, на которой может быть рассмотрено судейство Еськова?
– Не могу об этом говорить, потому что комиссия не подчиняется ни департаменту, ни судейскому комитету. Это самостоятельная структура, независимая. Мы ориентируемся на ее решения, чтобы принять дальнейшие решения для регулирования назначений судей и инспекторов. (Сергей ЕГОРОВ)
Матч ЦСКА – "Локомотив" состоится в среду, 26 апреля, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
зенит-супер-чемпион
мкадыши, какая вам разница , кого назначат? любой отсудит так как надо федуну.
22:37
serzheo
Как только Спаму что-то не нравится сразу давайте судей снимать. После матча с Зенитом и теперь, очень интересно... А судью игры Спартак - Оренбург сняли?
22:32
Производственник
Platinum1991 =============================================================== Чем писать такие большие и злобные вирши,с девчонкой в клуб сходил.глядишь и подобрел
22:27
Русский Я
А угадайте кто судил матч с Арсеналом, когда были допущены 2 результативные ошибки в пользу Зенита?))
22:12
морпех
А я хочу приколоться,когда будет судить именно он!Да ещё не совсем последнюю встречу в РФПЛ...после того,что он сотворил с матчем Позор (С - П) - Урал (Ек)!
22:12
StBand
Platinum1991, заканчивай истерить... Съешь пургену и успокойся... А то закончишь как навально-анальный... ))))))))) Тот тоже допризывался...)
22:12
Platinum1991
- 1. Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал! Это ТИХИЙ ужас и судейский БЕСПРЕДЕЛ!!! Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! - 2. Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Еськова надо отстранять до конца сезона и понизить категорию, а то и совсем отлучить от судейства. Вот вам судейство Будогосского и руководство им судейским корпусом - ни одного тура БЕЗ СКАНДАЛОВ! - 3. Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! - 4. Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ! После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандалы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат!!! Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и при нём судейство было ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ и его пришлось СРОЧНО заменить Будогосским! Такое неадекватное СУДЕЙСТВО на поле напоминает лихие КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы, которые наводили ужас на жителей России своими зверскими выходками! А теперь такая же безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России! Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру! Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ! - 5. Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Вы же видите, как "Спартак" вошел в федуновский кураж - на судейских ошибках и предвзятом судействе, мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Кто ответит за этот судейский криминальный БЕСПРЕДЕЛ на футбольных полях???
22:00
armi
Не ужели эта "независимая" оставит Еськова??? Если "да", то она точно "независимая"!!!!!!!!!!!!!!
21:57
Ботаникум
Как же это можно заменять Есько-"газпрёмского"????? И это в стране "Газпрёмии"!?.........
21:50
StBand
Obl2007, это они радуются за Ростов, который показал днищу своё место...
21:49
Obl2007
2-0 а не 3-0 исправьте опять косячите
21:46
vne9
Вообще-то матч уже в среду, 26-го
21:43
баламошка
И кого назначат? Вилкова?)
21:41