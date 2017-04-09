Восемь очков за восемь туров в России не отыгрывали

После победы в Уфе и ничьих в Санкт-Петербурге и Краснодаре, "Спартак" увеличил отрыв от ЦСКА и "Зенита" до восьми очков. Еще никому в российской истории не удавалось отыграть подобную фору за восемь последних туров. При этом у армейцев есть опыт успешной погони за оторвавшимся лидером.

В 2005 и 2014 годах красно-синие становились чемпионами, оба раза "съедая" семиочковое отставание от "Локомотива". Причем в после 22 туров сезона-2013/14 ЦСКА делил со "Спартаком" и "Динамо" третье место, отставая не только от железнодорожников, но и от "Зенита". (Кирилл БУРДАКОВ)

"Спартак" и пенальти – вещи совместимые!