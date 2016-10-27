Бывший защитник "Спартака" Владислав Ващук отметил, что скандал с применением бромантана коснулся всех игроков основного состава красно-белых. В 2003 году экс-полузащитник команды Егор Титов сдал положительную допинг-пробу во время пребывания в составе сборной России, которая проводила отборочный матч Euro-2004 против Уэльса. В январе 2004 года Титов был дисквалифицирован на один год, а "Спартак" оштрафован на 12 800 евро.

- Бромантановый скандал разразился неожиданно. Когда игроки приезжают в сборную, они обязательно перед игрой сдают анализы на допинг. У Титова и Ковтуна, уехавших в сборную, в анализах нашли бромантан. В срочном порядке, чуть ли не ночью, обследовали всех игроков "Спартака". Это был шок. Бромантан был в крови у всех игроков основного состава.



Когда ты в команде, доктор для тебя бог и царь. Только он знает все твои проблемы, все твои слабые места. Я привык доверять врачам как себе. Конечно же никто не сдает в лабораторию то, что тебе дает доктор. В "Динамо" даже "пшикалки" для носа изымались, чтобы, не дай бог, чего не попало на слизистую, а тут такое. Кстати, специалисты говорят, что в качестве допинга бромантан абсолютно бесполезен. Вреднейшее вещество, которое очень тяжело потом вывести из организма.



Чистились мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов. Тренировок не было. Совсем. Нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать - и все. Играли мы соответственно, - написал Ващук на своей странице в Facebook.

БРОМАНТАНОВЫЙ "СПАРТАК"

Годичная дисквалификация игрока – не ответ на главные вопросы. Каким образом в организме Титова оказались следы бромантана? По чьей вине один из сильнейших футболистов страны на целый сезон оказался вне игры и не поехал на Euro-2004? Был ли он единственным, кто принимал запрещенные препараты?

Так и не дождавшись официального расследования первого допингового скандала в отечественном футболе, "СЭ" решил разобраться в его подоплеке самостоятельно. На протяжении трех месяцев наш обозреватель Игорь РАБИНЕР встречался с десятками участников и свидетелей "дела Титова", которое, как выяснилось, было в действительности делом всего "Спартака"-2003. Большинство собеседников соглашалось говорить только на условиях анонимности, но два футболиста решили открыто рассказать обо всем, что знают. Их откровения, как и многие другие публикуемые факты, вероятно, станут для болельщиков шокирующими. Но только с помощью правды, озвученной на всю страну, можно не допустить повторения печальных событий.

Расследование "дела Титова" вы можете прочитать по ссылкам:

часть 1, часть 2, часть 3