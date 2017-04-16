Владислав Радимов: "Дзюба не забьет "Спартаку", но "Зенит" выиграет"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в преддверии матча 23-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" ответил на вопросы бывшего полузащитника красно-белых Егора Титова. По словам специалиста, нападающий Артем Дзюба в этой встрече не поразит ворота бывшей команды, но петербуржцы одержат победу.

– Перед матчем читаю, как Желудков и многие другие ветераны "Зенита" вовсю комментируют ситуации Шатов – Луческу, Луческу – Смольников, слова Дзюбы и так далее. Что происходит в "Зените" и есть ли у него сегодня команда? - вопрос Радимову.

– Высказывания специалистов, тем более бывших игроков, всегда приковывают к себе внимание. Ветераны "Спартака" тоже охотно высказываются по поводу многих моментов, касающихся команды. Все покажет игра, даст ответы на многие вопросы. Но в любом случае команда есть, иначе она не боролась бы сейчас за чемпионство.

– Будь ты главным тренером "Зенита", что первым делом сделал бы перед матчем со "Спартаком"?

– Приезжая с "Зенитом-2" в Москву, обязательно идем гулять на Красную площадь. Тренером какой бы команды ни был – сделал бы в столице то же самое.

– Как ты считаешь – забьет ли Дзюба? Кстати, мой прогноз – забьет.

– Мой прогноз – Дзюба не забьет, но "Зенит" выиграет. Артему в Москве будет непросто, хочу его поддержать. Не понимаю, за что на него сейчас многие так ополчились. Я полностью на его стороне. И в словах про "сектантов" ничего страшного не вижу. Что касается "Зенита", пусть Дзюба и впредь с таким же рвением защищает его цвета.

Конечно, как петербуржцу мне хочется видеть в команде больше доморощенных ребят. Но Дзюба, будучи воспитанником "Спартака", играет за "Зенит" честно. Поэтому я двумя руками за Артема. Желаю ему удачи в воскресной игре. Еще хочу поддержать Мирчу Луческу. Считаю, что и футболисты должны это сделать. На него сейчас обрушилось очень много критики. Но он – главный тренер команды "Зенит". Поэтому петербуржцы просто обязаны быть на его стороне. Иначе если не мы, то этого никто не сделает. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Напомним, что матч состоится сегодня на стадионе "Открытие Арена", начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.