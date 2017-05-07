Виталий Мутко: "Спартак" давно шел к чемпионству"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко поздравил "Спартак" с завоеванным чемпионским титулом. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Так сложилось, что "Спартак" уже недосягаем, – цитирует ТАСС Мутко. – Можем поздравить его с победой в чемпионате России, он давно к этому шел, в этом году провел чемпионат ровно. Клуб, тренеры, футболисты – все вместе достигли такого результата, поздравляем руководство, акционеров и, конечно, болельщиков. В этом сезоне они были одой командой и все вместе заслуженно победили.

Какая разница, как достигнута победа. Есть очки, есть количество побед. Чемпион есть чемпион, в прошлом году то же самое было, так сложилось. Удачи теперь им.

"Спартак" – чемпион. Live!