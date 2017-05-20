Виталий Мутко: "Карасев? Никому не будет никаких поблажек"

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что арбитр Сергей Карасев будет обслуживать матчи РФПЛ в будущем сезоне. По данным "СЭ", Карасев и еще три судьи, работавших на играх чемпионата России-2016/17, как минимум часть следующего сезона проведут в ФНЛ.

Кроме того, Мутко не против, чтобы клубы РФПЛ устанавливали на своих стадионах системы видеопомощи арбитрам.

– Карасев будет судить в ФНЛ в следующем сезоне? Я не думаю, есть определенный регламент, – приводит ТАСС слова Мутко. – Если он допустил две результативные ошибки, то должен будет пропустить несколько игр на высшем уровне. Никому не будет никаких поблажек

Нам нужно научиться уважать судей, хотите установить видеоповторы? Давайте, только надо понимать, что это стоит 1,2 миллиона долларов и 100 тысяч на его обслуживание. Галицкий (владелец "Краснодара". – Прим. "СЭ") готов поставить за свой счет, а другие пока желание не изъявили. Федун (владелец "Спартака". – Прим. "СЭ")? До начала сезона он готов оплатить все на фоне долгожданного чемпионства.