20:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Виталий Дьяков:
"Витсель был героем на поле, нагонял понты, а в подтрибунных помещениях…"

0
0
0
25

Защитник "Томи" Виталий Дьяков после поражения в гостевом матче 12-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) раскритиковал поведение хавбека сине-бело-голубых Акселя Витселя на футбольном поле, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам Дьякова, его фол на бельгийце – это игровой эпизод.

- Что произошло в эпизоде, когда у вас произошел конфликт с Витселем?

- Игровой эпизод, я сфолил. Витселю не понравилось, но мне по барабану понравилось ему или нет, это футбол. Не думаю, что Витсель никогда в своей жизни не нарушал правила, да и в этом матче не только я заработал фол. Видимо, Витсель считает, что может что-то ответить, потому что он футболист "Зенита", а я играю за "Томь". Но я думаю, у меня было гораздо больше возможностей ответить ему после игры: Витсель был героем на поле, знал, что стычек и драк быть не может, потому что за это удалят. Но понты нагонял. А в подтрибунных помещениях я от него слова не услышал.

0
0
0
25
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (25)
Войти, чтобы оставить комментарий

А-спид

Так Витсель что хотел - то с тобой на поле и сделал. А вот тебе, Дьяков, только и осталось понты колотить о том как ты крут.

21:18

avu1956

Господин Гоша Чернов. Вам больше написать нечего, кроме высказываний ДЕБИЛА?

21:17

serrrega

где ты,Дьяков,футбол показал? Гопник и есть гопник,согласен с предыдущим комментом.

21:10

Practic

Рассуждения недалекого человека! (Студентов колледжей даже обижать не хочется) Просто гопник) и где он, а где Витсель?)

21:07

bozon

А что Витцель должен был сделать-то?

21:04

RW.irk

П_о_в_а_р Вперёд, Спартак! ========= Действительно)

20:58

П_о_в_а_р

Assorti Виталя, весь футбол на поле происходит. После работа закончилась. Вот и весь расклад ------------------------------- Витсель на поле назвал Виталия земляным червяком. За такое надо отвечать.

20:58

Ачирришни Ковеч

Нормально, Дьяк! Так их, "особенных"! в следующем сезоне в ФНЛ также обьясни Владику Радимову, что надо поменьше говорить, а больше делать.

20:58

Kirillyurrich

хах убожество гопное...

20:54

Assorti

Виталя, весь футбол на поле происходит. После работа закончилась. Вот и весь расклад

20:53

П_о_в_а_р

Вперёд, Спартак!

20:46

6_Lesni4ij

Витсель - типичный петушара.

20:43

bond1951

молоток дьяк все по делу

20:43

giperforg

ахах как гопник какой то высказался

20:40

Странно все это

Мда... У Дьякова мозги на уровне "не ПТУ а колледж"

20:32

Гетеродин

Вот и оставайся в подтрибунных помещениях.

20:29

Plan_A

Виталя, ты слишком тупой даже для футболиста.

20:28

vyahek

А Витселю по барабану,что тебе по барабану.

20:24

Flamenco

Сбежавший идиот

20:21

Flamenco

Виталий Дьяков: "Витсель был героем на поле, нагонял понты, а в подтрибунных помещениях…" _________________________________________________________________________________________________________________ ты однако немного туповатый для умного игрока

20:20

SP2

Совсем совести нет у Дьякова? Витселя сбивали всю игру, особенно когда он начинал быстрые атаки Зенита. Ну а в моменте с фолом - чистая красная карточка, с разбегу, руками в спину со всей силы. Это футбол?

20:20

fansk

Идиот

20:20

Гаттузо зол!

Вот и все, что осталось от дьякова. Сбежал из Ростова к благополучным полицаям за титулотрофеями ,а теперь гниет в томи. Таких дебилов надо на опыты сдавать, а у них еще и вью берут.

20:18

Chibisov

Дело в том,что витселем интересуется ювентус,а дьяковым никто!Много медалей с динамо выиграл?

20:17

Кaраcик

Хм... по моему у Дьякова понтов то побольше

20:17

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ