Защитник "Томи" Виталий Дьяков после поражения в гостевом матче 12-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) раскритиковал поведение хавбека сине-бело-голубых Акселя Витселя на футбольном поле, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам Дьякова, его фол на бельгийце – это игровой эпизод.

- Что произошло в эпизоде, когда у вас произошел конфликт с Витселем?

- Игровой эпизод, я сфолил. Витселю не понравилось, но мне по барабану понравилось ему или нет, это футбол. Не думаю, что Витсель никогда в своей жизни не нарушал правила, да и в этом матче не только я заработал фол. Видимо, Витсель считает, что может что-то ответить, потому что он футболист "Зенита", а я играю за "Томь". Но я думаю, у меня было гораздо больше возможностей ответить ему после игры: Витсель был героем на поле, знал, что стычек и драк быть не может, потому что за это удалят. Но понты нагонял. А в подтрибунных помещениях я от него слова не услышал.