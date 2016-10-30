Защитник "Томи" Виталий Дьяков после поражения в гостевом матче 12-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) раскритиковал поведение хавбека сине-бело-голубых Акселя Витселя на футбольном поле, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам Дьякова, его фол на бельгийце – это игровой эпизод.
- Что произошло в эпизоде, когда у вас произошел конфликт с Витселем?
- Игровой эпизод, я сфолил. Витселю не понравилось, но мне по барабану понравилось ему или нет, это футбол. Не думаю, что Витсель никогда в своей жизни не нарушал правила, да и в этом матче не только я заработал фол. Видимо, Витсель считает, что может что-то ответить, потому что он футболист "Зенита", а я играю за "Томь". Но я думаю, у меня было гораздо больше возможностей ответить ему после игры: Витсель был героем на поле, знал, что стычек и драк быть не может, потому что за это удалят. Но понты нагонял. А в подтрибунных помещениях я от него слова не услышал.
А-спид
Так Витсель что хотел - то с тобой на поле и сделал. А вот тебе, Дьяков, только и осталось понты колотить о том как ты крут.
21:18
avu1956
Господин Гоша Чернов. Вам больше написать нечего, кроме высказываний ДЕБИЛА?
21:17
serrrega
где ты,Дьяков,футбол показал? Гопник и есть гопник,согласен с предыдущим комментом.
21:10
Practic
Рассуждения недалекого человека! (Студентов колледжей даже обижать не хочется) Просто гопник) и где он, а где Витсель?)
21:07
bozon
А что Витцель должен был сделать-то?
21:04
RW.irk
П_о_в_а_р Вперёд, Спартак! ========= Действительно)
20:58
П_о_в_а_р
Assorti Виталя, весь футбол на поле происходит. После работа закончилась. Вот и весь расклад ------------------------------- Витсель на поле назвал Виталия земляным червяком. За такое надо отвечать.
20:58
Ачирришни Ковеч
Нормально, Дьяк! Так их, "особенных"! в следующем сезоне в ФНЛ также обьясни Владику Радимову, что надо поменьше говорить, а больше делать.
20:58
Kirillyurrich
хах убожество гопное...
20:54
Assorti
Виталя, весь футбол на поле происходит. После работа закончилась. Вот и весь расклад
20:53
П_о_в_а_р
Вперёд, Спартак!
20:46
6_Lesni4ij
Витсель - типичный петушара.
20:43
bond1951
молоток дьяк все по делу
20:43
giperforg
ахах как гопник какой то высказался
20:40
Странно все это
Мда... У Дьякова мозги на уровне "не ПТУ а колледж"
20:32
Гетеродин
Вот и оставайся в подтрибунных помещениях.
20:29
Plan_A
Виталя, ты слишком тупой даже для футболиста.
20:28
vyahek
А Витселю по барабану,что тебе по барабану.
20:24
Flamenco
Сбежавший идиот
20:21
Flamenco
Виталий Дьяков: "Витсель был героем на поле, нагонял понты, а в подтрибунных помещениях…" _________________________________________________________________________________________________________________ ты однако немного туповатый для умного игрока
20:20
SP2
Совсем совести нет у Дьякова? Витселя сбивали всю игру, особенно когда он начинал быстрые атаки Зенита. Ну а в моменте с фолом - чистая красная карточка, с разбегу, руками в спину со всей силы. Это футбол?
20:20
fansk
Идиот
20:20
Гаттузо зол!
Вот и все, что осталось от дьякова. Сбежал из Ростова к благополучным полицаям за титулотрофеями ,а теперь гниет в томи. Таких дебилов надо на опыты сдавать, а у них еще и вью берут.
20:18
Chibisov
Дело в том,что витселем интересуется ювентус,а дьяковым никто!Много медалей с динамо выиграл?
20:17
Кaраcик
Хм... по моему у Дьякова понтов то побольше
20:17