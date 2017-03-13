Вилков заменил Карасева на матче "Спартака"

Как уже сообщал "СЭ", определены арбитры и инспекторы матчей 20-го тура чемпионата России.

Центральную игру тура "Локомотив" – "Спартак" будет судить Михаил Вилков – его назначили вместо Сергея Карасева, который получил низкую оценку за встречу "Терек" – "Уфа" и на время отстранен от работы. При этом ассистенты оставлены из бригады Карасева – Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Тем временем сам главный судья назначен УЕФА на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" – "Байер" (первая встреча – 4:2) в среду, 15 марта. Вместе с Карасевым в Мадрид едут Аверьянов и Калугин, четвертый арбитр Игорь Демешко и дополнительные судьи Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

К работе в чемпионате возвращен в роли арбитра Тимур Арсланбеков – решением исполкома РФС его недавно включили в список судей премьер-лиги. В последний раз он работал в высшем дивизионе в октябре 2014 года.

Странным выглядит появление в числе резервных Алексея Амелина и Ивана Сиденкова, ни разу не работавших в роли арбитров даже в первом дивизионе. Напомню, что четвертый судья помимо выполнения обычных функций при необходимости должен заменить главного, если тот не способен проводить матч. То есть, так может сложиться, что Амелину придется судить игру "Томь" – "Амкар" вместо Арсланбекова, а Сиденкову – встречу "Зенит" – "Арсенал" вместо Еськова. (Александр БОБРОВ)

Напомним, назначения на 20-й тур получили:

"Анжи" – "Оренбург" - БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Данченко (Уфа), Гаврилин (Владимир), резервный Недвижай (Ставрополь), инспектор Жафяров (Москва);

"Локомотив" – "Спартак" - ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Аверьянов, Калугин (оба – Москва), резервный Васильев (Ижевск), инспектор А.Бутенко (Москва);

"Урал" – "Рубин" - МЕШКОВ (Дмитров), Богач (Люберцы), Чельцов (Москва), резервный С.Куликов (Саранск), инспектор Куличенков (Тула);

"Томь" – "Амкар" – АРСЛАНБЕКОВ, Сафьян, Елеференко (все – Москва), резервный Амелин (Тула), инспектор Н.Иванов (Санкт-Петербург);

"Зенит" – "Арсенал" - ЕСЬКОВ, Мосякин (оба – Москва), Воронцов (Ярославль), резервный Сиденков (Санкт-Петербург), инспектор Гончар (Сочи);

"Терек" – ЦСКА - С.ИВАНОВ, Березнев, Усачев (все – Ростов-на-Дону), резервный Чистяков (Азов), инспектор Чеботарев (Краснодар);

"Крылья Советов" – "Ростов" - А.ЕГОРОВ (Саранск), Ильясов (Казань), Архипов (Ульяновск), резервный Панин (Московская область), инспектор Румянцев (Санкт-Петербург);

"Краснодар" – "Уфа" - К.ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область), Шаламберидзе (Москва), резервный Кукуян (Сочи), инспектор Баскаков (Москва).