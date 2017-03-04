Виктор Васин: "Забей ЦСКА в первом тайме, пошла бы другая игра"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в перерыве домашнего матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" подчеркнул, что команда строго играет в обороне. По словам Васина, после перерыва игра будет как минимум такого же уровня.

- Акцент был сделан на внимательную игру в обороне?

- Прямо такого акцента нет - просто нужно строго действовать в защите. В атаке имеем моменты. Забей мы гол, была бы другая игра.

- Все атаки "Зенита" пресекались в центре поля - замысел такой, лишить "Зенит" возможности атаковать по центру?

- У нас насыщенный центр поля. Опорные хорошо перемещаются, через середину тяжело пройти - неудивительно.

- Во втором тайме станет больше футбола и меньше борьбы?

- Как минимум на том же уровне будем играть.