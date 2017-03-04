17:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Виктор Васин: "Забей ЦСКА в первом тайме, пошла бы другая игра"

0
0
0
0

Защитник ЦСКА Виктор Васин в перерыве домашнего матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" подчеркнул, что команда строго играет в обороне. По словам Васина, после перерыва игра будет как минимум такого же уровня.

- Акцент был сделан на внимательную игру в обороне?

- Прямо такого акцента нет - просто нужно строго действовать в защите. В атаке имеем моменты. Забей мы гол, была бы другая игра.

- Все атаки "Зенита" пресекались в центре поля - замысел такой, лишить "Зенит" возможности атаковать по центру?

- У нас насыщенный центр поля. Опорные хорошо перемещаются, через середину тяжело пройти - неудивительно.

- Во втором тайме станет больше футбола и меньше борьбы?

- Как минимум на том же уровне будем играть.

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ