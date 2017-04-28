Виктор Васин: "Наверное, сегодняшний "Спартак" - сильнейший за последние 15 лет"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что ждет заполненные трибуны на московское дерби. Футболист подчеркнул, что игра и определит, кто на сегодняшний момент сильнее.

– Какие ожидания от предстоящего дерби со "Спартаком"?

– Жду полного стадиона, сумасшедшего накала страстей – как на футбольном поле, так и на трибунах. Ради таких матчей я, наверное, и играю в футбол.

– Сейчас ЦСКА сильнее, чем в осенней части сезона?

– Наверное, дерби это и покажет. Конечно, команда кардинально поменялась – новые тактика, схема. Посмотрим, что получится.

– Нынешний "Спартак" можно назвать сильнейшим за последние 15 лет?

– Мне сложно об этом рассуждать. В футболе всегда решают эпизоды. Но судя по очкам и положению в турнирной таблице, наверное, да.

– Смотрели матчи "Спартака" в этом сезоне кроме тех, в которых сами принимали участие?

– Приходилось, но скорее смотрел повторы опасных моментов и голов в новостях. Но не только игр "Спартака", естественно. С двумя детьми не так просто найти время на просмотр футбола по телевизору. Какие-то матчи удается посмотреть вечером – обычно это Лига чемпионов или чемпионат Англии. Но это скорее фоном идет.

– Сейчас ходит много слухов про финансовую стимуляцию. Говорят, что "Зенит" готов платить соперникам "Спартака" за победу над красно-белыми. В команде обсуждают эти слухи? И верите ли вы в это сами?

– Эта тема у нас почти не обсуждается, а если и начинаем что-то говорить по этому поводу, то она вызывает только улыбки и шутки. Мне лично с этим не приходилось встречаться, только в прессе читал про такое.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.