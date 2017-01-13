Виктор Папаев: "Ромулу так и не вышел на тот уровень, который от него ждали"

Знаменитый в прошлом полузащитник "Спартака" Виктор Папаев считает, что с уходом Ромулу красно-белые ничего не потеряют. Он отметил, что бразилец так и не раскрылся в российском клубе.

– Никакой потери я не вижу, - сказал Папаев. – В команде достаточно игроков средней линии, не будем их делить на атакующих и обороняющихся. Но его есть кем заменить. Тем более, что Ромулу не играл постоянно и является футболистом, подверженным травмам. После сложных операций он так и не вышел на тот уровень, на который надеялось руководство.

– Травматичность – это единственная причина, по которой Ромулу не смог себя проявить и стать игроком основы "Спартака"?

– Это одна из причин. У него были повторные травмы, и не все футболисты потом выходят на прежний уровень, хотя в плане возраста у него ресурс еще не выработан. Все ждали, но наступает момент, когда рассеиваются надежды, что Ромулу сможет выйти на необходимый команде уровень. Тем более, что конкуренцию никто не отменял и взят ряд игроков, которые в данный момент лучше, полезнее и сильнее.

– А по самоотдаче у вас к Ромулу нет вопросов?

– В профессиональном клубе трудно отбывать номер. Что это ему даст? Не думаю, что у него закрадывается такая психология. Это игроки с другим менталитетом. И потом, Ромулу – бразилец, а они любят футбол. Выходить на такую аудиторию в составе такого клуба отбывать номер – я этого не допускаю.

– Если оценить итоги пребывания Ромулу в "Спартаке", они скорее положительные или отрицательные?

– Если судить большими мерками – то отрицательные, потому что он не реализовал те надежды, которые на него возлагались. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)