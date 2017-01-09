Валерий Кечинов: "Фонти? У португальцев редко получается в России"

Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов считает, что защитник "Саутгемптона" Жозе Фонти поможет команде решить задачу победы в чемпионате. По его мнению, у португальского защитника, как и у многих соотечественников, может не получиться в России. Недавно 33-летний футболист подал в свой клуб трансферный запрос, чтобы получить разрешение на ведение переговоров с другими командами.

Как стало известно "СЭ", "Спартак" в зимнее трансферное окно рассчитывает усилить оборону за счет приобретения португальца. Также селекционеры лидера РФПЛ контактировали и с представителями защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

– Фонти? Не следил за этим защитником, – сказал Кечинов. – Ничего вам не могу сказать. Может быть, и видел его, но не помню.

– Португальцу 33 года. Не слишком ли большой возраст?

– Конечно, он уже не мальчик. Но на сезон-другой, если стоит конкретная задача, например, выиграть чемпионат, не помешает. Думаю, его кандидатура рассматривается как возможность увеличить конкуренцию в центре обороны. В любом случае, опытный футболист, поигравший в английском первенстве, легко способен заменить выбывшего из-за травмы товарища. Понятно, что выбор не на перспективу, а для того, чтобы решать конкретные задачи.

– Получится ли у него?

– Не знаю. Слишком много факторов, влияющих на это. Может, он сразу травму получит, как только перейдет. Он еще португалец... Вообще, очень мало футболистов из этой страны, у которых получалось в России. Только Данни вспоминается. Будем надеяться, что "Спартак" следил за этим футболистом и знает, кого приглашает.

– Еще есть вариант с Браниславом Ивановичем. Правда, им интересуются еще и китайцы.

– В Поднебесной сейчас платят огромные суммы. В России, конечно, ему столько не предложат. Что выберет Иванович? Футбол или деньги? (Ярослав СУСОВ)