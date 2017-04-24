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Валерий Карпин: "Слова Березуцкого? Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку"

Валерий КАРПИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Валерий КАРПИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный редактор футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ" Валерий Карпин высказал мнение о критике, которой подвергся комментатор Геннадий Орлов. Ранее Орлова, который работал на матче 24-го тура "Зенит""Урал", раскритиковал защитник ЦСКА Василий Березуцкий.

 
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ.Василий Березуцкий: "Шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова"

– Это спор их (по поводу оценки удаления Бикфалви. – Прим. С.Е.), – говорит Карпин. – По мнению одного человека, это спорный момент, а по мнению другого нет. И все, дальше-то что?

– Вы считаете, что комментаторы не должны давать личных оценок эпизоду. Почему?

– Потому что они могут ошибаться, как и любой человек. А чтобы это исключить, комментаторам были даны рекомендации говорить: "по моему мнению", "мне кажется", "может быть"… Это, в принципе, рекомендации любому человеку в любой сфере деятельности.

– Березуцкий назвал комментарии Орлова отвратительными. Корректное высказывание?

– Не даю оценку. Пусть народ дает оценку, корректное оно или нет… Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку. (Сергей ЕГОРОВ)

 

Геннадий Орлов ответил Василию Березуцкому 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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shpasic

все имеют право на оценку! садись, Вася, дуойка!!!

20:09

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и

баламошка Гена - лицемер. Обычное дело для бомжа. /// И это говорит чмока, который считает российских спортсменов допингерами, болеет против них, а в России болеет за единственную в истории мирового футбола команду, в который был случай массового общекомандного допинга... Ну и кто тут лицемер?

20:08

Platinum1991

Комментарии Орлова в матче Зенит - Урал были ОТВРАТИТЕЛЬНЫМИ, как и само судейство! Василий всё правильно сказал! Так судить - ЧУДИТЬ и комментировать НЕЛЬЗЯ! Надо иметь совесть и занимать ЧЕСТНУЮ гражданскую позицию! Орлов очень плохо комментировал эту игру! Многие, а не только Василий выражают своё НЕСОГЛАСИЕ с таким БЕЗОБРАЗНЫМ комментированием и судейством! Орлову надо пересмотреть своё отношение к делу! Надо быть ЧЕСТНЫМ перед зрителями и перед собой, а не заниматься ДЕМАГОГИЕЙ и очковтирательством. Миллионы зрителей видели, не хуже Орлова, то что происходило на поле в тот день на матче Зенит - Урал! Это БЕЗОБРАЗНОЕ судейство Еськова и отвратительное комментирование Орлова - поставило всю Россию на футбольные уши! Вот что они НАТВОРИЛИ и НАШКОДИЛИ! Хватит нас за дураков держать Орлову, Еськову и Карпину! Такой праздник ИСПАХАБИЛИ! Вот до чего доводит ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ и ХАМСТВО. Нам такое судейство Еськова и комментирование Орлова НЕ НУЖНО!

19:59

old grumbler

кто о деньгах чужих говорить любит тот о них все время свободное думает от таких дум денег больше не становится но увеличивается шанс заболеть онкологическим заболеванием!!!

19:49

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

походу писать больше не о чем. когда срамтак выигрывал, все новости были только о неотвратном шампионстве и гениальности лучших игроков и тренеров планеты в трусах с ромбиком. а как только обос... проиграли, то пришлось искать новую тему для обмусоливания. боятся спугнуть? не хотят нагнетать и давить на игроков срамтака перед ответственными матчами, как обычно делают в отношении других клубов? надеются, что это была разовая осечка?)) глаза закройте, помогает. страус не даст соврать.

19:49

PitersS

Ну, и сказал бы "по моему мнению", "по мойму"-чего уходить от ответа-ты же теперь медиа? Оценки, комментарии давать твоя работа-тебе за это деньги платят. А то, что футболисты хамы неумелые мы видим и на поле. Со временем тренд сложился ругать Орлова-гопоту понять можно, они привыкли без ума обходиться, но, уж, корпоративная этика должна быть у тех, кому по факту работы надо располагать каким-то количеством мозгов-даже, если, ты бывший футболист.

19:38

Эугенио

Проклятый Небесами болотный народец. ________________________________________ ))))))))))))))))))))))))))))))))))

19:33

баламошка

Гена - лицемер. Обычное дело для бомжа. Готовы оправдать тучи пенальти, Распилку и общероссийское недомогание бабушек. Проклятый Небесами болотный народец.

19:28

shiko56

Карпин на ТВ лучше, чем на тренерской скамейке. Не ожидал. А Березуцкий просто не образованный, невоспитанный человек, на уважать и вежливо отвечать на мнение другого. Или он просто тупой хам, или его слова исказили.

19:23

24 октября

"по моему мнению", "мне кажется", "может быть"… Это, в принципе, рекомендации любому человеку в любой сфере деятельности.\\\\\ " Это слова чтобы ни за что не отвечать.

19:20

ростовский свин

карпин красава, отлично раскрылся на телевидении - приятно послушать и как коментатора и как эксперта.Реально эксперт - а не иксперд! Все по делу спокойно, со знанием дела.

19:07

Митюня

Валера молодец. А комментарии Орлова отвратительны

18:56

баламошка

Ну, допустим, Валера-то всегда прав. Сравнивать надо было Ваську и Генку, хотя кто такой вообще Генка - не ясно. Великая легенда мешков.

18:55