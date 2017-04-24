Валерий Карпин: "Слова Березуцкого? Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку"

Главный редактор футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ" Валерий Карпин высказал мнение о критике, которой подвергся комментатор Геннадий Орлов. Ранее Орлова, который работал на матче 24-го тура "Зенит" – "Урал", раскритиковал защитник ЦСКА Василий Березуцкий.
– Это спор их (по поводу оценки удаления Бикфалви. – Прим. С.Е.), – говорит Карпин. – По мнению одного человека, это спорный момент, а по мнению другого нет. И все, дальше-то что?
– Вы считаете, что комментаторы не должны давать личных оценок эпизоду. Почему?
– Потому что они могут ошибаться, как и любой человек. А чтобы это исключить, комментаторам были даны рекомендации говорить: "по моему мнению", "мне кажется", "может быть"… Это, в принципе, рекомендации любому человеку в любой сфере деятельности.
– Березуцкий назвал комментарии Орлова отвратительными. Корректное высказывание?
– Не даю оценку. Пусть народ дает оценку, корректное оно или нет… Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку. (Сергей ЕГОРОВ)
Геннадий Орлов ответил Василию Березуцкому
shpasic
все имеют право на оценку! садись, Вася, дуойка!!!
20:09
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
баламошка Гена - лицемер. Обычное дело для бомжа. /// И это говорит чмока, который считает российских спортсменов допингерами, болеет против них, а в России болеет за единственную в истории мирового футбола команду, в который был случай массового общекомандного допинга... Ну и кто тут лицемер?
20:08
Platinum1991
Комментарии Орлова в матче Зенит - Урал были ОТВРАТИТЕЛЬНЫМИ, как и само судейство! Василий всё правильно сказал! Так судить - ЧУДИТЬ и комментировать НЕЛЬЗЯ! Надо иметь совесть и занимать ЧЕСТНУЮ гражданскую позицию! Орлов очень плохо комментировал эту игру! Многие, а не только Василий выражают своё НЕСОГЛАСИЕ с таким БЕЗОБРАЗНЫМ комментированием и судейством! Орлову надо пересмотреть своё отношение к делу! Надо быть ЧЕСТНЫМ перед зрителями и перед собой, а не заниматься ДЕМАГОГИЕЙ и очковтирательством. Миллионы зрителей видели, не хуже Орлова, то что происходило на поле в тот день на матче Зенит - Урал! Это БЕЗОБРАЗНОЕ судейство Еськова и отвратительное комментирование Орлова - поставило всю Россию на футбольные уши! Вот что они НАТВОРИЛИ и НАШКОДИЛИ! Хватит нас за дураков держать Орлову, Еськову и Карпину! Такой праздник ИСПАХАБИЛИ! Вот до чего доводит ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ и ХАМСТВО. Нам такое судейство Еськова и комментирование Орлова НЕ НУЖНО!
19:59
old grumbler
кто о деньгах чужих говорить любит тот о них все время свободное думает от таких дум денег больше не становится но увеличивается шанс заболеть онкологическим заболеванием!!!
19:49
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
походу писать больше не о чем. когда срамтак выигрывал, все новости были только о неотвратном шампионстве и гениальности лучших игроков и тренеров планеты в трусах с ромбиком. а как только обос... проиграли, то пришлось искать новую тему для обмусоливания. боятся спугнуть? не хотят нагнетать и давить на игроков срамтака перед ответственными матчами, как обычно делают в отношении других клубов? надеются, что это была разовая осечка?)) глаза закройте, помогает. страус не даст соврать.
19:49
PitersS
Ну, и сказал бы "по моему мнению", "по мойму"-чего уходить от ответа-ты же теперь медиа? Оценки, комментарии давать твоя работа-тебе за это деньги платят. А то, что футболисты хамы неумелые мы видим и на поле. Со временем тренд сложился ругать Орлова-гопоту понять можно, они привыкли без ума обходиться, но, уж, корпоративная этика должна быть у тех, кому по факту работы надо располагать каким-то количеством мозгов-даже, если, ты бывший футболист.
19:38
Эугенио
Проклятый Небесами болотный народец. ________________________________________ ))))))))))))))))))))))))))))))))))
19:33
баламошка
Гена - лицемер. Обычное дело для бомжа. Готовы оправдать тучи пенальти, Распилку и общероссийское недомогание бабушек. Проклятый Небесами болотный народец.
19:28
shiko56
Карпин на ТВ лучше, чем на тренерской скамейке. Не ожидал. А Березуцкий просто не образованный, невоспитанный человек, на уважать и вежливо отвечать на мнение другого. Или он просто тупой хам, или его слова исказили.
19:23
24 октября
"по моему мнению", "мне кажется", "может быть"… Это, в принципе, рекомендации любому человеку в любой сфере деятельности.\\\\\ " Это слова чтобы ни за что не отвечать.
19:20
ростовский свин
карпин красава, отлично раскрылся на телевидении - приятно послушать и как коментатора и как эксперта.Реально эксперт - а не иксперд! Все по делу спокойно, со знанием дела.
19:07
Митюня
Валера молодец. А комментарии Орлова отвратительны
18:56
баламошка
Ну, допустим, Валера-то всегда прав. Сравнивать надо было Ваську и Генку, хотя кто такой вообще Генка - не ясно. Великая легенда мешков.
18:55