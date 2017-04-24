Валерий Карпин: "Слова Березуцкого? Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку"

Главный редактор футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ" Валерий Карпин высказал мнение о критике, которой подвергся комментатор Геннадий Орлов. Ранее Орлова, который работал на матче 24-го тура "Зенит" – "Урал", раскритиковал защитник ЦСКА Василий Березуцкий.

– Это спор их (по поводу оценки удаления Бикфалви. – Прим. С.Е.), – говорит Карпин. – По мнению одного человека, это спорный момент, а по мнению другого нет. И все, дальше-то что?

– Вы считаете, что комментаторы не должны давать личных оценок эпизоду. Почему?

– Потому что они могут ошибаться, как и любой человек. А чтобы это исключить, комментаторам были даны рекомендации говорить: "по моему мнению", "мне кажется", "может быть"… Это, в принципе, рекомендации любому человеку в любой сфере деятельности.

– Березуцкий назвал комментарии Орлова отвратительными. Корректное высказывание?

– Не даю оценку. Пусть народ дает оценку, корректное оно или нет… Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку. (Сергей ЕГОРОВ)

Геннадий Орлов ответил Василию Березуцкому