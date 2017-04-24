15:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Слова Березуцкого? Игрокам, наверное, нужно перечитать правила"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов ответил на критику защитника ЦСКА Василия Березуцкого. Игрок армейцев в интервью "СЭ" заявил, что шокирован комментариями Орлова на матче 24-го тура чемпионата России "Зенит""Урал" (2:0), в котором арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.

Василий Березуцкий имеет право высказывать свою точку зрения, – сказал Орлов. – Он говорит про черное и белое? У нас свобода слова. Я только хочу заметить одну вещь. Департамент судейства и инспектирования в лице Андрея Будогосского не признал, что Еськов допустил ошибку в матче "Зенит" – "Урал". Так? Значит, всем нашим футбольным людям, в том числе и игрокам, наверное, нужно перечитать правила игры. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Василий Березуцкий: "Шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова" //
Арбитры не знают, как судить? // Разбор судейства Алексея Еськова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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совва

ага, Еськову просто дали отдохнуть))

15:39