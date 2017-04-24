Геннадий Орлов: "Слова Березуцкого? Игрокам, наверное, нужно перечитать правила"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов ответил на критику защитника ЦСКА Василия Березуцкого. Игрок армейцев в интервью "СЭ" заявил, что шокирован комментариями Орлова на матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0), в котором арбитр Алексей Еськов удалил трех игроков гостей.

– Василий Березуцкий имеет право высказывать свою точку зрения, – сказал Орлов. – Он говорит про черное и белое? У нас свобода слова. Я только хочу заметить одну вещь. Департамент судейства и инспектирования в лице Андрея Будогосского не признал, что Еськов допустил ошибку в матче "Зенит" – "Урал". Так? Значит, всем нашим футбольным людям, в том числе и игрокам, наверное, нужно перечитать правила игры. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Василий Березуцкий: "Шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова" //

Арбитры не знают, как судить? // Разбор судейства Алексея Еськова