12:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Газзаев: "Спартаку" стоит значительно усилиться перед Лигой чемпионов"

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Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, ныне заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев отметил, что "Спартаку" необходимо усиление в оборонительной линии в преддверии выступления в Лиге чемпионов.

 
Воскресенье. Москва. Артем РЕБРОВ (в центре) и Денис Глушаков праздновали чемпионский титул вместе с болельщиками красно-белых.Красно-белая ночь. Как "Спартак" и народ гуляли вместе

– Во-первых, я поздравляю "Спартак" с чемпионством, – цитирует ТАСС Газзаева. - Команда больше всех хотела взять титул, и она это сделала. Это очень важный шаг, особенно после шестнадцатилетнего перерыва. Титул важен с точки зрения становления и перспектив клуба, с точки зрения амбиций в Лиге чемпионов и следующем сезоне.

Теперь ответственность игроков, тренерского штаба "Спартака" станет гораздо выше, все команды будут смотреть на них как на лидеров первенства. Сейчас можно долго рассуждать, показал ли "Спартак" в этом сезоне чемпионскую игру или нет. Турнирная таблица – это зеркало чемпионата, это главный показатель, все остальные слова бессмысленны. Хочется пожелать им достойно выступить в главном европейском турнире – Лиге чемпионов.

Перед европейским турниром команде стоит значительно усилиться. Я думаю, что "Спартаку" необходимо в первую очередь усилить оборону, нужен еще один креативный футболист в центральную зону. Не помешает и сильный фланговый нападающий, который будет не хуже Промеса. А задача на новый сезон понятна – повторение успеха в чемпионате России и удачное выступление в Лиге чемпионов, других просто быть не может.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4238562

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (6)
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kerpet

любая наша команда вышедшая в ЛЧ на 80 процентов не укомплектована как требует Европа,но играть то надо всеравно. Кто выиграл тот и играет сегодня Спартак.

13:11

nick010662

Валерика то слушать себя не уважать. Еще не все забыли, как он с визгом доказывал о необходимости создания единой лиги с хохлами!

13:05

miker65

Я, честно говоря, не вижу в Спартаке пока ни одного пока игрока, соответствующего уровню ЛЧ. Разве что Адриано, если залечит все свои болячки.

13:04

Очень плохой мальчик

Exsorsist,а кто уровень? Комбаров?Ещенко?

12:46

Exsorsist

Кто спорит? Выделено 30 млн. евро. Нужен латераль , да и вингер не помешал бы. Инсайда было бы не плохо взять, особенно если Промес уедет.Попов и Джано это не уровень ЛЧ.

12:40

Очень плохой мальчик

Хорошо сказал=)

12:35