Валерий Газзаев: "Спартаку" стоит значительно усилиться перед Лигой чемпионов"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, ныне заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев отметил, что "Спартаку" необходимо усиление в оборонительной линии в преддверии выступления в Лиге чемпионов.

– Во-первых, я поздравляю "Спартак" с чемпионством, – цитирует ТАСС Газзаева. - Команда больше всех хотела взять титул, и она это сделала. Это очень важный шаг, особенно после шестнадцатилетнего перерыва. Титул важен с точки зрения становления и перспектив клуба, с точки зрения амбиций в Лиге чемпионов и следующем сезоне.

Теперь ответственность игроков, тренерского штаба "Спартака" станет гораздо выше, все команды будут смотреть на них как на лидеров первенства. Сейчас можно долго рассуждать, показал ли "Спартак" в этом сезоне чемпионскую игру или нет. Турнирная таблица – это зеркало чемпионата, это главный показатель, все остальные слова бессмысленны. Хочется пожелать им достойно выступить в главном европейском турнире – Лиге чемпионов.

Перед европейским турниром команде стоит значительно усилиться. Я думаю, что "Спартаку" необходимо в первую очередь усилить оборону, нужен еще один креативный футболист в центральную зону. Не помешает и сильный фланговый нападающий, который будет не хуже Промеса. А задача на новый сезон понятна – повторение успеха в чемпионате России и удачное выступление в Лиге чемпионов, других просто быть не может.