Валерий Газзаев: "Ситуация с Кокориным не скажется на игре "Зенита" в матче с ЦСКА"

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что история с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который выехал на встречную полосу на своем "Бентли", не повлияет на расклад сил перед матчем чемпионата России между командами. Ранее стало известно, что инспекторы ДПС задержали футболиста в ночь на 26 февраля. Игроку грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

- Не думаю, что история с Кокориным скажется на настроении игроков "Зенита" перед матчем, - заявил Газзаев. - Слишком много внимания уделяется этой ситуации. Это его проблема, у него есть своя голова на плечах. Не стоит раздувать из мухи слона.

Сложно сказать, кто победит в сегодняшнем матче. И одна, и вторая команда претендует на титул чемпионов России, поэтому фактор своего поля не будет иметь решающего значения, но тем не менее эмоциональная составляющая будет на стороне ЦСКА. Что касается "Зенита", то команда выигранный матч с "Андерлехтом" фактически проиграла. После такого результата, скорее всего, психологическая составляющая игроков будет не на высшем уровне.

Обе команды являются лидерами отечественного футбола последние пятнадцать лет, игроки ЦСКА и "Зенита" составляют костяк национальной команды далеко не первый год. Предсказать какой-либо результат очень сложно, но в любом случае нас сегодня ожидает интересная бескомпромиссная борьба двух амбициозных команд.