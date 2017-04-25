Валерий Есипов: "Реакцию Павлюченко вызвали неоднозначные решения Еськова"

Бывший полузащитник сборной России и "Ротора" Валерий Есипов заявил, что арбитр Алексей Еськов допускал неоднозначные решения в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0). По ходу поединка были удалены три игрока екатеринбуржцев, среди которых был форвард Роман Павлюченко. Игрок был изгнан с поля за агрессивное поведение. КДК РФС дисквалифицировал его на три матча, два из которых - условно.

- Существует регламент, по которому было определено это наказание (дисквалификация Павлюченко на три игры. – Прим. "СЭ"), - заявил Есипов. – Считаю, что из-за неоднозначных решений судьи игроки не смогли сдержать эмоций, это и вызвало реакцию Павлюченко. Роман не сдержался, поэтому его и удалили. Судья неправильно оценил ситуацию в эпизоде со стычкой Дзюбы и Емельянова. Нападающий "Зенита" заслуживал удаления. (Евгений БЕЛОУСОВ)