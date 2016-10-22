Вадим Скрипченко: "В защите выбор у нас был небогатый"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко в эфире канала "Наш футбол" перед матчем 11-го тура премьер-лиги со "Спартаком" подчеркнул, что состав соперника не стал для него сюрпризом. Также специалист объяснил, почему в центре обороны екатеринбуржцев с первых минут выйдут Радован Панков и Доминик Динга.

– Выбор у нас был небогатый, – сказал Скрипченко. – Фонтанелло получил травму в прошлом матче с "Зенитом", а Новиков не успел восстановиться. Поэтому выйдет пара сербских защитников Панков и Динга. Безусловно, мы знали о кадровых проблемах "Спартака". Готовились к тому, что они будут играть 4-2-3-1 или 5-3-2. Они выбрали игру в четыре защитника. В середине поля, учитывая травму Глушакова, было предсказуемо, что сыграют Ромулу и Фернанду.

Трансляция матча "Урал" - "Спартак"