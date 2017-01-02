В течение 48 часов Витсель вылетит в Китай

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в ближайшее время отправится в Китай для завершения трансфера в "Тяньцзинь". Как сообщает бельгийский журналист Свен Клас, Витсель вылетит в Китай вместе со своими агентами в течение 48 часов. В настоящее время хавбек проводит отдых в Румынии.
Ранее Витсель подтвердил, что переходу в "Ювентус" предпочел трансфер в китайский клуб.
Exsorsist
Все правильно. Лучше в Китае в основе за 18 млн. евро. Чем в Юве за "гроши" лавку полировать.
11:53
saiga
Зарплата в клубе из Поднебесной будет в 6-8 раз больше чем в Италии (с учетом налогообложения) - так что трудного выбора не было по определению.
11:38
sars882
"Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся." надеюсь на обратное
11:35