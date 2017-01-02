11:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В течение 48 часов Витсель вылетит в Китай

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в ближайшее время отправится в Китай для завершения трансфера в "Тяньцзинь". Как сообщает бельгийский журналист Свен Клас, Витсель вылетит в Китай вместе со своими агентами в течение 48 часов. В настоящее время хавбек проводит отдых в Румынии.

Ранее Витсель подтвердил, что переходу в "Ювентус" предпочел трансфер в китайский клуб.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Exsorsist

Все правильно. Лучше в Китае в основе за 18 млн. евро. Чем в Юве за "гроши" лавку полировать.

11:53

saiga

Зарплата в клубе из Поднебесной будет в 6-8 раз больше чем в Италии (с учетом налогообложения) - так что трудного выбора не было по определению.

11:38

sars882

"Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся." надеюсь на обратное

11:35

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