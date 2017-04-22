В атаке "Ростова" против "Спартака" сыграют Полоз и Бухаров

Стал известен состав "Ростова" на матч 24-го тура премьер-лиги против "Спартака". В атаке дончан появятся Дмитрий Полоз и Александр Бухаров.

Полностью состав "Ростова" выглядит следующим образом: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров; запасные - Гошев, Комиссаров, Сорокин, Терентьев, Могилевец, Препелицэ, Азмун, Девич.

Матч "Ростов" - "Спартак" состоится сегодня, 22 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.