В Англии впечатлены львенком, которого Комбаров арендовал на 5-летие дочери

Издание The Mirror опубликовало заметку о львенке, которого защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров арендовал на день рождения своей дочери. Футболист опубликовал фото с животным в своем "Инстаграме" после празднования 5-летия ребенка. В статье отмечается, что стоимость аренды льва составляет около 10 тысяч рублей в час.

Также на сайте The Mirror проходит опрос "Привели бы вы льва на день рождения своего ребенка?". Причем допустимы лишь два варианта ответа: "Нет" и "Конечно же, нет". 72 процента опрошенных проголосовали за второй вариант.