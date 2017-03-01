16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В Англии впечатлены львенком, которого Комбаров арендовал на 5-летие дочери

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Издание The Mirror опубликовало заметку о львенке, которого защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров арендовал на день рождения своей дочери. Футболист опубликовал фото с животным в своем "Инстаграме" после празднования 5-летия ребенка. В статье отмечается, что стоимость аренды льва составляет около 10 тысяч рублей в час.

Также на сайте The Mirror проходит опрос "Привели бы вы льва на день рождения своего ребенка?". Причем допустимы лишь два варианта ответа: "Нет" и "Конечно же, нет". 72 процента опрошенных проголосовали за второй вариант.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Одержимый

А есть ли где нибудь заметки не про игроков Спартака? Посмотрите пожалуйста!

16:19

invino

Ну а когда наши футболисты отличались интеллектом? Они и на поле-то не отличаются...

16:19

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