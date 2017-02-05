Тренеры ЦСКА вновь посетили игру "Зенита"

Тренерский штаб ЦСКА посетил товарищеский матч между "Зенитом" и "Оденсе", передает из Испании спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Это уже третья игра сине-бело-голубых, на которой присутствуют тренеры армейцев.

Трансляция матча "Зенит" - "Оденсе"