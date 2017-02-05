21:06 5 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Тренеры ЦСКА вновь посетили игру "Зенита"

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Тренерский штаб ЦСКА посетил товарищеский матч между "Зенитом" и "Оденсе", передает из Испании спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Это уже третья игра сине-бело-голубых, на которой присутствуют тренеры армейцев.

Трансляция матча "Зенит" - "Оденсе"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Gogy

Вот уже третью игру цыган смеется над армейским штабом. Едят они дезу, едят...

23:52 5 февраля

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