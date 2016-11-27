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Торнике Окриашвили: "Гол? Чуть повезло, но я так и хотел"

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Нападающий "Краснодара" Торнике Окриашвили после победы над "Зенитом" (2:1) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России в эфире передачи "После футбола" поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Отметим, Окриашвили забил решающий гол на четвертой компенсированной минуте второго тайма, поразив ворота соперника ударом через себя.

Игорь Шалимов признался, что на тренировках вы подобные удары иногда практикуете…

– Да, на тренировках иногда идут передачи, и мы такие удары делаем. В момент гола я был уверен в себе, знал, что надо решать судьбу встречи. Чуть повезло. Боженька помог.

– В момент удара вы видели, что Юрий Лодыгин потерял контроль над воротами или били просто в сторону ворот?

– Я увидел, что он сыграл на выходе, вынес мяч рукой, что он уже не на линии. Конечно, повезло, что получилось так здорово пробить, но я так и хотел.

– С каким заданием вас выпускал на поле Шалимов? Оживить игру в атаке на флангах?

– Оживить атаку и забить гол. Я раньше уже выходил, были моменты, но забить не получалось. А в этот раз тренер сказал, что пора уже забивать.

– Перед выходом на поле вы отдали тренировочные штаны мальчику, подающему мячи. Теперь это будет добрый знак?

– Да, теперь это будет моя фишка, всегда буду так делать (улыбается). Но если честно, то очень рад, что забил и помог набрать команде три очка. Спасибо большое болельщикам за поддержку, сегодня их пришло очень много, они отлично нас поддерживали.

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