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Тест "СЭ": А ты помнишь, как "Спартак" отпраздновал золото?

7 мая. Москва. Болельщики "Спартака" празднуют долгожданное чемпионство. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
7 мая. Москва. Болельщики "Спартака" празднуют долгожданное чемпионство. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Ночь с 7 на 8 мая – главная за 16 лет для любого, кто внутри красно-белый. Давайте вспомним это безумие в преддверии официального награждения "Спартака" чемпионским кубком.

 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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delacrua

а у меня 7 правильных было. там результат "споем максим типа". да с радостью!

19:38

Русский

Привет, сектант! ))) Бгг)))

18:52

баламошка

Пусть голубцы с лошадами не улыбаются, празднования только начинаются.

18:45