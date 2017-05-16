Тест "СЭ": А ты помнишь, как "Спартак" отпраздновал золото?

Ночь с 7 на 8 мая – главная за 16 лет для любого, кто внутри красно-белый. Давайте вспомним это безумие в преддверии официального награждения "Спартака" чемпионским кубком.
Ночь с 7 на 8 мая – главная за 16 лет для любого, кто внутри красно-белый. Давайте вспомним это безумие в преддверии официального награждения "Спартака" чемпионским кубком.
delacrua
а у меня 7 правильных было. там результат "споем максим типа". да с радостью!
19:38
Русский
Привет, сектант! ))) Бгг)))
18:52
баламошка
Пусть голубцы с лошадами не улыбаются, празднования только начинаются.
18:45