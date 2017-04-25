Судьи приняли спорное решение, отменив гол "Спартака"

На 34-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Спартак" – "Урал" спорное решение приняла бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым, не засчитав гол Лоренсо Мельгарехо. Второй ассистент Николай Богач определил положение "вне игры" у спартаковца, посчитав, что в момент удара по воротам Романа Зобнина парагваец оказался за линией офсайда.

Момент получился очень динамичным. Между тем видеоповтор позволяет усомниться в правильности решения судьи-помощника: нападающий красно-белых находился на одной линии с правой ногой защитника "Урала". (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Урал"