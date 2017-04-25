Судьи приняли спорное решение, отменив гол "Спартака"

На 34-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Спартак" – "Урал" спорное решение приняла бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым, не засчитав гол Лоренсо Мельгарехо. Второй ассистент Николай Богач определил положение "вне игры" у спартаковца, посчитав, что в момент удара по воротам Романа Зобнина парагваец оказался за линией офсайда.
Момент получился очень динамичным. Между тем видеоповтор позволяет усомниться в правильности решения судьи-помощника: нападающий красно-белых находился на одной линии с правой ногой защитника "Урала". (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Спартак" - "Урал"
van der sar
Небольшой офсайд всё-таки был.
21:58
infeneon
Это вам не Зенит с Орловым :-) Да еще на Спартаке теперь отработают новое правило УЕФА - когда играешь в мяч, назначают штрафной в пользу соперника! Похоже скоро уже гол в ворота будут тоже в пользу владельца ворот засчитывать.
21:54
Роман72
Козерог, просто в наглую за плечо дернул
21:53
zoolord
Офсайд на мой взгляд был, но и рикошет тоже. Вопрос к специалистам, считается ли офсайд если мяч получен рикошетом?
21:53
komcomolets
SPFAN Где там офсайд , когда мяч от соперника отлетел к Мельгарехо? 20:49 ____________________________________________________________________________________ Офсайд определяется в момент касания мяча подающим игроком, а не в момент приема мяча. _____________________________________________________________________________________ С другой камеры видно что Мельгарехо все-таки немного забрался в офсайд, а в таких моментах судят в сторону обороняющихся.
21:52
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
мало чтоли?
21:50
echo2011
Какой офсайд,когда после удара по воротам мяч к Мельгарехо отскочил от защитника соперников!
21:45
manager78
Лучше б написал как судья во втором обложил Спартак штрафными а в обратку многое пропускал и был непоследователен. Уралу постоянно давали шанс отыграться со штрафного. Игры у них не было.
21:45
pahom-17
coserog....там заплел ногу ему..на повторе четко видно..да и обсуждали уже эту тему..там должен быть штрафной, но не гол..
21:44
funyaka
Плевать, Спартак летит вперед!
21:41
AlexCS4
Даже по фото на СЭ видно, что там полметра есть, но Бобров в своем репертуаре, гонорар отрабатывает.
21:41
coserog
Спартак не Зенит, и даже не ЦСКА, в его сторону подарки редко долетают... Кто был на игре в Ростове, почему Таски после столкновения в штрафной с Бухаровым сразу отстал от него метра на два-три? На ногу что ли он ему наступил?
21:39
pahom-17
судья перестраховался после всех скандалов.. да и вой поднялся сразу же мясных тащат ...не было и нет..и ладно...
21:39
asc0002
Да даже с этой камеры видно, что офсайд)).
21:37
Exlipse
Ну нет, офсайд скорее был. Главное, чтобы Шпалыча завтра не засудили, а то ЦСКА очки очень нужны, а честно играть они не привыкли.
21:33
SSergey
Мельгарехе уже не первый гол чистый отменяют, благо, что Спартак при этом все равно выигрывает.
21:33
Джин_SM(v3)
Чего выдумывать то?!Вне игры Мельгарехо..
21:30
splash174
Да оффсайд был в этом эпизоде, однозначно. Болельщик Спартака!
21:29
Махмуд Махмедов
Чистейший оффсайд. Но тухлятина визжит.
21:29
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Все ждут матча клубишки по названием звинти.И судя итим помогут могу замазать)
21:27
Jean4
О чем еще поговорить как не о судействе? ) "находился на одной линии с правой ногой защитника" - шикарная фраза, а вообще похоже был офсайд.
21:27
Спартач и че?
мельгарехо мяч получил рикошетом от чужого так что гол чистый.
21:25
aug081266
Что за бредятина пошла?!Чистейший офсайт начинают оспаривать!У нас чемпионат по футболу превращается в чемпионат по судейству.Ладно фанаты,но так называемые,,эксперты" С-Э уже просто опустились до базарных баб!
21:11
Алый Дракон
Все, как всегда - НЕ "спартаковские" болелы будут утверждать, что "черное" это "белое", даже, если "черное" чернее некуда - лишь сказать что ПРОТИВ ненавистного им "Спартака" )... Скучно... Фантазии у "зенитчиков", "коней", и к ним примкнувшим - "ноль" )...
21:08
TRISP
Мне тоже показалось что нет вне игры. А там как знать...
21:06
Kent....
Офсайд,офсайд
21:06
Проба положительна
Вне игры..
21:04
Айл би бэк
После удара по воротам это не офсайд.
21:03
redgy
смешны
21:02
smit541
Да офсайд вроде как...если был офсайд, то и никто не будет говорить обратного...хотя с зенытиковскими болелами такое не работает)
21:00