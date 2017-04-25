20:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Судьи приняли спорное решение, отменив гол "Спартака"

Момент с отмененным голом Мельгарехо. Момент с отмененным голом Мельгарехо. Момент с отмененным голом Мельгарехо. Момент с отмененным голом Мельгарехо. Момент с отмененным голом Мельгарехо.
Момент с отмененным голом Мельгарехо.
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На 34-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Спартак" "Урал" спорное решение приняла бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым, не засчитав гол Лоренсо Мельгарехо. Второй ассистент Николай Богач определил положение "вне игры" у спартаковца, посчитав, что в момент удара по воротам Романа Зобнина парагваец оказался за линией офсайда.

Момент получился очень динамичным. Между тем видеоповтор позволяет усомниться в правильности решения судьи-помощника: нападающий красно-белых находился на одной линии с правой ногой защитника "Урала". (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Урал"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (35)
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van der sar

Небольшой офсайд всё-таки был.

21:58

infeneon

Это вам не Зенит с Орловым :-) Да еще на Спартаке теперь отработают новое правило УЕФА - когда играешь в мяч, назначают штрафной в пользу соперника! Похоже скоро уже гол в ворота будут тоже в пользу владельца ворот засчитывать.

21:54

Роман72

Козерог, просто в наглую за плечо дернул

21:53

zoolord

Офсайд на мой взгляд был, но и рикошет тоже. Вопрос к специалистам, считается ли офсайд если мяч получен рикошетом?

21:53

komcomolets

SPFAN Где там офсайд , когда мяч от соперника отлетел к Мельгарехо? 20:49 ____________________________________________________________________________________ Офсайд определяется в момент касания мяча подающим игроком, а не в момент приема мяча. _____________________________________________________________________________________ С другой камеры видно что Мельгарехо все-таки немного забрался в офсайд, а в таких моментах судят в сторону обороняющихся.

21:52

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

мало чтоли?

21:50

echo2011

Какой офсайд,когда после удара по воротам мяч к Мельгарехо отскочил от защитника соперников!

21:45

manager78

Лучше б написал как судья во втором обложил Спартак штрафными а в обратку многое пропускал и был непоследователен. Уралу постоянно давали шанс отыграться со штрафного. Игры у них не было.

21:45

pahom-17

coserog....там заплел ногу ему..на повторе четко видно..да и обсуждали уже эту тему..там должен быть штрафной, но не гол..

21:44

funyaka

Плевать, Спартак летит вперед!

21:41

AlexCS4

Даже по фото на СЭ видно, что там полметра есть, но Бобров в своем репертуаре, гонорар отрабатывает.

21:41

coserog

Спартак не Зенит, и даже не ЦСКА, в его сторону подарки редко долетают... Кто был на игре в Ростове, почему Таски после столкновения в штрафной с Бухаровым сразу отстал от него метра на два-три? На ногу что ли он ему наступил?

21:39

pahom-17

судья перестраховался после всех скандалов.. да и вой поднялся сразу же мясных тащат ...не было и нет..и ладно...

21:39

asc0002

Да даже с этой камеры видно, что офсайд)).

21:37

Exlipse

Ну нет, офсайд скорее был. Главное, чтобы Шпалыча завтра не засудили, а то ЦСКА очки очень нужны, а честно играть они не привыкли.

21:33

SSergey

Мельгарехе уже не первый гол чистый отменяют, благо, что Спартак при этом все равно выигрывает.

21:33

Джин_SM(v3)

Чего выдумывать то?!Вне игры Мельгарехо..

21:30

splash174

Да оффсайд был в этом эпизоде, однозначно. Болельщик Спартака!

21:29

Махмуд Махмедов

Чистейший оффсайд. Но тухлятина визжит.

21:29

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Все ждут матча клубишки по названием звинти.И судя итим помогут могу замазать)

21:27

Jean4

О чем еще поговорить как не о судействе? ) "находился на одной линии с правой ногой защитника" - шикарная фраза, а вообще похоже был офсайд.

21:27

Спартач и че?

мельгарехо мяч получил рикошетом от чужого так что гол чистый.

21:25

aug081266

Что за бредятина пошла?!Чистейший офсайт начинают оспаривать!У нас чемпионат по футболу превращается в чемпионат по судейству.Ладно фанаты,но так называемые,,эксперты" С-Э уже просто опустились до базарных баб!

21:11

Алый Дракон

Все, как всегда - НЕ "спартаковские" болелы будут утверждать, что "черное" это "белое", даже, если "черное" чернее некуда - лишь сказать что ПРОТИВ ненавистного им "Спартака" )... Скучно... Фантазии у "зенитчиков", "коней", и к ним примкнувшим - "ноль" )...

21:08

TRISP

Мне тоже показалось что нет вне игры. А там как знать...

21:06

Kent....

Офсайд,офсайд

21:06

Проба положительна

Вне игры..

21:04

Айл би бэк

После удара по воротам это не офсайд.

21:03

redgy

смешны

21:02

smit541

Да офсайд вроде как...если был офсайд, то и никто не будет говорить обратного...хотя с зенытиковскими болелами такое не работает)

21:00