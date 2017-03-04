Судьи правильно остановили атаку Кокорина в матче ЦСКА – "Зенит"

На 34-й минуте матча 18-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" верное решение приняла бригада арбитров во главе с Александром Егоровым, определив положение "вне игры" у нападающего гостей Александра Кокорина и прервав очень опасную атаку гостей. В момент передачи партнера зенитовский форвард оказался за линией офсайда, что заметил второй ассистент Алексей Стипиди, который затем дал соответствующий сигнал. (Александр БОБРОВ)
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изсибири
Мы ж такие, никакого здравого смысла, нам только дай покричать "это *** всё купил!" (вместо звёздочек подставить Газпром, Федун, Гинер и т.п. в зависимости от ситуации)
17:40
изсибири
Не, нифига, это Гинер всё купил!!!
17:39