Судьи правильно остановили атаку Кокорина в матче ЦСКА – "Зенит"

На 34-й минуте матча 18-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" верное решение приняла бригада арбитров во главе с Александром Егоровым, определив положение "вне игры" у нападающего гостей Александра Кокорина и прервав очень опасную атаку гостей. В момент передачи партнера зенитовский форвард оказался за линией офсайда, что заметил второй ассистент Алексей Стипиди, который затем дал соответствующий сигнал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"