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Судьи правильно остановили атаку Кокорина в матче ЦСКА – "Зенит"

Атака с участием Александра Кокорина. Фото "СЭ" Атака с участием Александра Кокорина. Фото "СЭ" Атака с участием Александра Кокорина. Фото "СЭ"
Атака с участием Александра Кокорина. Фото "СЭ"
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На 34-й минуте матча 18-го тура чемпионата России ЦСКА "Зенит" верное решение приняла бригада арбитров во главе с Александром Егоровым, определив положение "вне игры" у нападающего гостей Александра Кокорина и прервав очень опасную атаку гостей. В момент передачи партнера зенитовский форвард оказался за линией офсайда, что заметил второй ассистент Алексей Стипиди, который затем дал соответствующий сигнал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"

результаты опроса
14598 чел.
Как закончится матч 18-го тура премьер-лиги ЦСКА - "Зенит"?
Крупной победой ЦСКА
4.6%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
27.0%
Результативной ничьей
24.0%
Нулевой ничьей
7.3%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
31.4%
Крупной победой "Зенита"
5.9%
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КОММЕНТАРИИ (2)
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изсибири

Мы ж такие, никакого здравого смысла, нам только дай покричать "это *** всё купил!" (вместо звёздочек подставить Газпром, Федун, Гинер и т.п. в зависимости от ситуации)

17:40

изсибири

Не, нифига, это Гинер всё купил!!!

17:39

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