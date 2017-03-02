Станислав Черчесов: "Звал Александра Кержакова в "Легию"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что будучи наставником "Легии" пытался привлечь в команду нападающего "Зенита" Александра Кержакова. Российский форвард вторую часть сезона-2015/16 провел в составе "Цюриха", вместе с командой вылетев из высшего дивизиона Швейцарии, но выиграв Кубок страны.

– Мы не можем знать до конца, приглашают ли наших футболистов европейские клубы или нет, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Черчесов. – Кстати, будучи тренером "Легии" я общался на тему перехода с Александром Кержаковым, который, почему-то, никогда об этом не говорил. Перед его переходом в "Цюрих" я хотел видеть Кержакова в своей команде.

Я смотрел на свою команду и думаю о том, что нам нужно, кто нам из российской лиги поможет. Учитывал финансовую сторону вопроса, складывал мозаику, но она как-то не складывалась. А с Кержаковым, я убежден, мы бы друг другу помогли. Говорил ему, что впереди чемпионат Европы...