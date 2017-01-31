Станислав Черчесов: "Спартаковская кровь в Самедове и не умирала"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что наблюдает за матчем "Спартак" - "Копенгаген" на сборе в ОАЭ, в первую очередь, как тренер национальной команды. По его словам, он хотел бы увидеть игру защитника Ильи Кутепова.

– Если откровенно, то я не "Спартак" смотрю, а смотрю игроков, которые меня интересуют как главного тренера сборной, – отметил Черчесов в интервью пресс-службе "Спартака". – Жалко, что Кутепов не играет. Хотелось бы его на таком уровне лишний раз посмотреть. Радует, что Джикия сегодня в основном составе. Ну и Самедов, который набирает обороты. Он хорошо акклиматизировался, хотя это слово к нему не подходит.

– Чувствуется, что спартаковская кровь в нем живет?

– Наверное, она и не умирала, судя по всему.

– О вас мы вообще не говорим...

– Еще раз говорю, что... Я завтра улетаю в Турцию. Там надо команды посмотреть. Затем полечу в Испанию. Нам надо максимально все посмотреть. Есть другие игроки. Нужно посмотреть, кто в каком состоянии, чтобы в марте не на ощупь игроков брать. После большого перерыва не знаешь, кто в каком состоянии вернется.