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Станислав Черчесов: "Спартаковская кровь в Самедове и не умирала"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что наблюдает за матчем "Спартак" - "Копенгаген" на сборе в ОАЭ, в первую очередь, как тренер национальной команды. По его словам, он хотел бы увидеть игру защитника Ильи Кутепова.

 
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– Если откровенно, то я не "Спартак" смотрю, а смотрю игроков, которые меня интересуют как главного тренера сборной, – отметил Черчесов в интервью пресс-службе "Спартака". –  Жалко, что Кутепов не играет. Хотелось бы его на таком уровне лишний раз посмотреть. Радует, что Джикия сегодня в основном составе. Ну и Самедов, который набирает обороты. Он хорошо акклиматизировался, хотя это слово к нему не подходит.

– Чувствуется, что спартаковская кровь в нем живет?

– Наверное, она и не умирала, судя по всему.

– О вас мы вообще не говорим...

– Еще раз говорю, что... Я завтра улетаю в Турцию. Там надо команды посмотреть. Затем полечу в Испанию. Нам надо максимально все посмотреть. Есть другие игроки. Нужно посмотреть, кто в каком состоянии, чтобы в марте не на ощупь игроков брать. После большого перерыва не знаешь, кто в каком состоянии вернется.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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РусскийФракиец

defender_8 Успехов Вам, господин Черчесов--------------Однозначно поддерживаю!

19:23 31 января

defender_8

Успехов Вам, господин Черчесов!

18:40 31 января

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