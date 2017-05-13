Станислав Черчесов: "Спартак" оптимально воспользовался вылетом из Лиги Европы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что "Спартак" обернул себе на пользу вылет на ранних стадиях Лиги Европы и Кубка России, сконцентрировавшись на чемпионате страны, в котором в результате одержал победу. Красно-белые выиграли свой 10-й чемпионский титул после проигрыша "Зенита" в матче 27-го тура чемпионата России против "Терека" (0:1).

– "Спартак" заслуженно победил в чемпионате, так как играл стабильно на протяжении всего сезона, – цитирует ТАСС Черчесова. – Вылет из Лиги Европы стал неприятным моментом, но, учитывая еще и ранний вылет из Кубка России, команда смогла сконцентрироваться исключительно на чемпионате. С одной стороны, неучастие в еврокубках – минус, с другой – плюс, и этим моментом они оптимально воспользовались.

"Спартак" выглядел убедительнее соперников. Кроме того, летом московский клуб взял Фернанду и Маурисиу, а зимой точечно укрепился Луизом Адриану, Александром Самедовым и Георгием Джикией. Все вкупе дало результат.