"Спартак" вошел в число самых быстрорастущих компаний России

Юридическое лицо футбольного клуба "Спартак" заняло 36-е место в рейтинге самых быстрорастущих компаний России по версии РБК. В рейтинг вошли компании, чья выручка превысила 1 миллиард рублей по итогам 2012 года и 3 миллиарда – по итогам 2015-го, после чего регулярно увеличивалась по меньшей мере на 20 процентов. Все компании должны быть зарегистрированы в России, а доля государства в структуре не превышает 50 процентов.

Отмечается, что попадание "Спартака" в рейтинг стало главной неожиданностью года. Среднегодовой темп роста компании составил почти 60 процентов.

В 2012 году выручка клуба, подконтрольного Леониду Федуну, составила 1,157 миллиарда рублей, в 2013-м – 1,778, в 2014-м – 3,475, а в 2015-м – 4,661.

Выручка юрлица футбольного клуба, подконтрольного Леониду Федуну, растет после ввода в эксплуатацию в 2014 году стадиона "Открытие Арена". В строительство 45-тысячника владелец "Спартака" вложил 14,5 млрд руб. По подсчетам РБК, в сезоне 2014/15 основными статьями доходов от стадиона стали продажа клубом билетов (315 млн руб.), абонементов (68,5 млн руб.), атрибутики (200 млн руб.), сдача в аренду VIP-лож (250 млн руб.), помещений для точек общепита (20–28 млн руб.) и всего стадиона (30 млн руб.), а также рекламные контракты (до 200 млн руб. в год с банком "Открытие").