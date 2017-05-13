16:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" победил "Амкар" в первом матче в статусе чемпиона

Главный тренер "Спартак" Массимо КАРРЕРА и полузащитник Александр САМЕДОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Главный тренер "Спартак" Массимо КАРРЕРА и полузащитник Александр САМЕДОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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"Спартак" в матче 28-го тура чемпионата России одержал гостевую победу над "Амкаром" со счетом 1:0. Гол на 50-й минуте забил полузащитник Александр Самедов.

Красно-белые обеспечили себе первое место в чемпионате России еще в прошлом туре. Теперь в их активе стало 66 очков и отрыв от ближайших преследователей - ЦСКА - остался прежний и составляет 10 очков.

Отметим, что для "Спартака" победа со счетом 1:0 стала 11-й в этом сезоне. Это является рекордом чемпионатов России. Предыдущее достижение принадлежало "Крыльям Советов", которые добились 10 побед с таким счетом в сезоне-1996/97.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур 

"Амкар" (Пермь) - "Спартак" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Самедов, 50.

"Амкар": Хомич, Милькович, Зайцев, Занев, Идову, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Гол, Комолов (Салугин, 78), Гасилин, Бодул.

"Спартак": Селихов, Тигиев, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Ананидзе, Мельгарехо (Промес, 58), Луиз Адриану (Зе Луиш, 58).

Предупреждение: Занев, 76.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Петросян (Бронницы).

13 мая. Пермь. Стадион "Звезда".

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (23)
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Фемистоклюс

Вперёд, "Спартак"!) Так держать!

17:10

Ж и в о й

Молодцы! Даешь рекорд по набранным очкам!

17:00

King's Bounty IIII

Играли футбольные боги с плебсом !

16:58

Exsorsist

Гасилин сегодня сыграл за Спартак! )))))))))))))))))))

16:51

Хряк

Спокойно, уверенно ! СПАРТАК=ЧЕМПИОН !!!

16:46

waleriy

Не вижу конкурентов.

16:42

Pablo_75

Каррера действительно отличный мотиватор. Сколько бывает случаев, когда чемпион перестаёт играть. А Спартак не перестал. Молодцы!!!

16:41

FINIX

Тимофеев понравился. ну и Джикия опять зарядил свей левой метров с сорока под перекладину - красота!

16:36

alur66

Интересно-АМКАРУ самому не противно всю весну сливать все. Совсем оборзели-обезопасили себя от вылета и больше ничего не надо. Ущербная психология наших футболеров. Не обыграть сегодня такой мертвый СПАРТАК-это умудриться надо так обгадиться.

16:35

Santa Barbara

Браво, Массимо Каррера!!! Браво, СПАРТАК!!! УРА!!!

16:34

fedland

Леонид Арнольдович, 17 мая болельщики растащат красавицу арену на сувениры. Даже сваи не оставят, и те вытащат. Все таки чествование чемпионов. Команде кубок, нам арену. Будем строить новый стадион...)))

16:34

merniloskut

Мы Чемпионы, друзья!))) И этим всё сказано!!!

16:33

Митяй Антибомж

Вторым составом на классе, даже не вспотев ))

16:33

marksan

11-ая победа со счетом 1-0 в сезоне. А сколько из них потом отозваннх!

16:29

Айл би бэк

Спартак уже чемпион? Я что-то пропустил. Мои поздравления!

16:28

Markonie

отрыв 1 от 4 места 20 очков! От 2-ого - 10. И еще у каких-то неадекватов хватает извилин назвать чемпионство Спартака случайным???

16:28

konstantin sh

Просто чемпион

16:28

Jean4

Игры не было, результат есть, на классе. =)))

16:26

marksan

Достойный чемпионов результат! А сколько их по 1:0?

16:25

qwe20

11-ая победа со счетом 1-0 в сезоне. Спартак уверенно штампует победы на классе!

16:25

RusSuck

На классе!)) Полурезервным составом.))

16:24

Versus67

Гасилин-клоун.

16:24

сп@рт@к

Давно забытые ощущения: смотреть игру любимой команды, после достижения главной цели в сезоне. Смотреть спокойно, без излишней нервотрепки, и, даже, не следить за временем. Красота!

16:23