"Спартак" победил "Амкар" в первом матче в статусе чемпиона

"Спартак" в матче 28-го тура чемпионата России одержал гостевую победу над "Амкаром" со счетом 1:0. Гол на 50-й минуте забил полузащитник Александр Самедов.

Красно-белые обеспечили себе первое место в чемпионате России еще в прошлом туре. Теперь в их активе стало 66 очков и отрыв от ближайших преследователей - ЦСКА - остался прежний и составляет 10 очков.

Отметим, что для "Спартака" победа со счетом 1:0 стала 11-й в этом сезоне. Это является рекордом чемпионатов России. Предыдущее достижение принадлежало "Крыльям Советов", которые добились 10 побед с таким счетом в сезоне-1996/97.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Амкар" (Пермь) - "Спартак" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Самедов, 50.

"Амкар": Хомич, Милькович, Зайцев, Занев, Идову, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Гол, Комолов (Салугин, 78), Гасилин, Бодул.

"Спартак": Селихов, Тигиев, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Ананидзе, Мельгарехо (Промес, 58), Луиз Адриану (Зе Луиш, 58).

Предупреждение: Занев, 76.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Петросян (Бронницы).

13 мая. Пермь. Стадион "Звезда".

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"