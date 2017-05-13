"Спартак" победил "Амкар" в первом матче в статусе чемпиона

"Спартак" в матче 28-го тура чемпионата России одержал гостевую победу над "Амкаром" со счетом 1:0. Гол на 50-й минуте забил полузащитник Александр Самедов.
Красно-белые обеспечили себе первое место в чемпионате России еще в прошлом туре. Теперь в их активе стало 66 очков и отрыв от ближайших преследователей - ЦСКА - остался прежний и составляет 10 очков.
Отметим, что для "Спартака" победа со счетом 1:0 стала 11-й в этом сезоне. Это является рекордом чемпионатов России. Предыдущее достижение принадлежало "Крыльям Советов", которые добились 10 побед с таким счетом в сезоне-1996/97.
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
"Амкар" (Пермь) - "Спартак" (Москва) - 0:1 (0:0)
Гол: Самедов, 50.
"Амкар": Хомич, Милькович, Зайцев, Занев, Идову, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Гол, Комолов (Салугин, 78), Гасилин, Бодул.
"Спартак": Селихов, Тигиев, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Ананидзе, Мельгарехо (Промес, 58), Луиз Адриану (Зе Луиш, 58).
Предупреждение: Занев, 76.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Петросян (Бронницы).
13 мая. Пермь. Стадион "Звезда".
Фемистоклюс
Вперёд, "Спартак"!) Так держать!
17:10
Ж и в о й
Молодцы! Даешь рекорд по набранным очкам!
17:00
King's Bounty IIII
Играли футбольные боги с плебсом !
16:58
Exsorsist
Гасилин сегодня сыграл за Спартак! )))))))))))))))))))
16:51
Хряк
Спокойно, уверенно ! СПАРТАК=ЧЕМПИОН !!!
16:46
waleriy
Не вижу конкурентов.
16:42
Pablo_75
Каррера действительно отличный мотиватор. Сколько бывает случаев, когда чемпион перестаёт играть. А Спартак не перестал. Молодцы!!!
16:41
FINIX
Тимофеев понравился. ну и Джикия опять зарядил свей левой метров с сорока под перекладину - красота!
16:36
alur66
Интересно-АМКАРУ самому не противно всю весну сливать все. Совсем оборзели-обезопасили себя от вылета и больше ничего не надо. Ущербная психология наших футболеров. Не обыграть сегодня такой мертвый СПАРТАК-это умудриться надо так обгадиться.
16:35
Santa Barbara
Браво, Массимо Каррера!!! Браво, СПАРТАК!!! УРА!!!
16:34
fedland
Леонид Арнольдович, 17 мая болельщики растащат красавицу арену на сувениры. Даже сваи не оставят, и те вытащат. Все таки чествование чемпионов. Команде кубок, нам арену. Будем строить новый стадион...)))
16:34
merniloskut
Мы Чемпионы, друзья!))) И этим всё сказано!!!
16:33
Митяй Антибомж
Вторым составом на классе, даже не вспотев ))
16:33
marksan
11-ая победа со счетом 1-0 в сезоне. А сколько из них потом отозваннх!
16:29
Айл би бэк
Спартак уже чемпион? Я что-то пропустил. Мои поздравления!
16:28
Markonie
отрыв 1 от 4 места 20 очков! От 2-ого - 10. И еще у каких-то неадекватов хватает извилин назвать чемпионство Спартака случайным???
16:28
konstantin sh
Просто чемпион
16:28
Jean4
Игры не было, результат есть, на классе. =)))
16:26
marksan
Достойный чемпионов результат! А сколько их по 1:0?
16:25
qwe20
11-ая победа со счетом 1-0 в сезоне. Спартак уверенно штампует победы на классе!
16:25
RusSuck
На классе!)) Полурезервным составом.))
16:24
Versus67
Гасилин-клоун.
16:24
сп@рт@к
Давно забытые ощущения: смотреть игру любимой команды, после достижения главной цели в сезоне. Смотреть спокойно, без излишней нервотрепки, и, даже, не следить за временем. Красота!
16:23