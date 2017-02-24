"Спартак" арендует Тигиева с правом выкупа

Как стало известно "СЭ", защитник Георгий Тигиев с большой долей вероятности все же покинет "Анжи" - сегодня 21-летний защитник подпишет контракт со "Спартаком", который берет футболиста в аренду. При этом красно-белые будут иметь право выкупа игрока за 1 миллион евро.

У Тигиева по ходу зимней подготовки возникли непреодолимые разногласия с главным тренером "Анжи" Александром Григоряном, со второго сбора защитник работает с молодежным составом. В контракте футболиста есть пункт о сумме отступных – тот же 1 миллион евро, однако полноценной сделке не дает осуществиться позиция главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который не видит на данном этапе необходимости в покупке Тигиева.