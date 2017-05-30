СМИ: Манчини зовет в "Зенит" чемпиона мира 1982 года

Габриеле Ориали может войти в тренерский штаб "Зенита", сообщает Саlcionews24.com. Сейчас 64-летний итальянский специалист возглавит делегацию юношеской сборной Италии на чемпионате Европы, который пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года.

Также к чемпиону мира 1982 года проявляет интерес "Челси" и "Интер". Роберто Манчини, который может возглавить "Зенит", считает, что Ориали способен наладить отношения между командой и руководством. Ранее специалист занимал должность технического директора по трансферным вопросам в "Интере".