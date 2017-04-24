СМИ: "Локомотив" и "Динамо" поборются за Ивелина Попова

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов может покинуть клуб этим летом. Как утверждает "Спорт день за днем", хавбеком интересуются две других столичных команды - "Динамо" и "Локомотив". Причиной может стать укрепление команды под Лигу чемпионов, если "Спартак" в нее попадет. Попов не готов идти на сокращение игрового времени. Его текущее соглашение со "Спартаком" истекает в июне 2019 года.

В нынешнем сезоне Попов провел за "Спартак" 17 матчей, причем лишь в одном из них отыграл все 90 минут. На его счету 2 гола и 1 передача.

"Локомотив" в чемпионате России идет на шестом месте, а в Кубке России добрался до финала, где встретится с "Уралом". "Динамо" лидирует в таблице ФНЛ и уже обеспечило себе возвращение в премьер-лигу.

Ближайший матч "Спартак" проведет 25 апреля против "Урала" в рамках 25-го тура чемпионата России. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.