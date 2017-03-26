23:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Скончался Владимир Казаченок

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Сегодня на 65-м году жизни скончался бывший игрок "Зенита" и московского "Динамо" Владимир Казаченок. Причина смерти не называется. В составе "Зенита" экс-нападающий провел 219 матчей и забил 78 мячей, завоевав бронзовые медали чемпионата СССР в 1980 году. Трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском "Динамо", СДЮШОР "Зенит", "Светогорце", "Петротресте", "Химках", "Смене-Зенит" и эстонском "Калеве". С 2014 года он занимал должность директора учебно-тренировочного центра академии "Зенита".

Клуб из Санкт-Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Казаченка.

"Кумир ленинградских любителей футбола, Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. Исключительно напористый, по-спортивному злой и заводной, он агрессивно таранил оборону соперника, умело прикрывая мяч мощным корпусом, финтя и петляя, но при этом всегда был нацелен только на ворота. В начале 1980-х годов вся атака "Зенита" была заточена под Казаченка, под его умение взять на себя ответственность за завершение стараний своих партнеров, он главная и одно время даже едва ли не единственная ударная сила команды.

Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за "Зенит" он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником.

Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича", - говорится в заявлении пресс-службы.

"СЭ" присоединяется к соболезнования родным и близким Владимира Казаченка.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-03-26-zenit-vyrazhaet-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-vladimira-kazachenka.htm

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ivansmirnov91

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23:44

Свинству Бой!

Вот только Наилич и теперь сразу и Казаченок. Эх.................Земля пухом.

23:25

zenitoman

Светлая память!

23:19

Юрий Александрович

Да что же это такое???? Сожалею, хорошим форвардом был

23:14

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