Скончался Владимир Казаченок

Сегодня на 65-м году жизни скончался бывший игрок "Зенита" и московского "Динамо" Владимир Казаченок. Причина смерти не называется. В составе "Зенита" экс-нападающий провел 219 матчей и забил 78 мячей, завоевав бронзовые медали чемпионата СССР в 1980 году. Трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском "Динамо", СДЮШОР "Зенит", "Светогорце", "Петротресте", "Химках", "Смене-Зенит" и эстонском "Калеве". С 2014 года он занимал должность директора учебно-тренировочного центра академии "Зенита".

Клуб из Санкт-Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Казаченка.

"Кумир ленинградских любителей футбола, Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. Исключительно напористый, по-спортивному злой и заводной, он агрессивно таранил оборону соперника, умело прикрывая мяч мощным корпусом, финтя и петляя, но при этом всегда был нацелен только на ворота. В начале 1980-х годов вся атака "Зенита" была заточена под Казаченка, под его умение взять на себя ответственность за завершение стараний своих партнеров, он главная и одно время даже едва ли не единственная ударная сила команды.



Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за "Зенит" он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником.



Сине-бело-голубые выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича", - говорится в заявлении пресс-службы.

"СЭ" присоединяется к соболезнования родным и близким Владимира Казаченка.