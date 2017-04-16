Шамиль Тарпищев: "Я угадал счет, с которым победит "Спартак"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев уверен, что "Спартак" обеспечил себе титул после победы над "Зенитом" (2:1) в 23-м туре чемпионата России. Также он выделил Квинси Промеса в составе красно-белых, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Голландец отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

– Я угадал счет, – сказал Тарпищев. – Промес творил что-то невероятное. "Спартак" – чемпион!

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Зенит"