Шамиль Тарпищев: "Я угадал счет, с которым победит "Спартак"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев уверен, что "Спартак" обеспечил себе титул после победы над "Зенитом" (2:1) в 23-м туре чемпионата России. Также он выделил Квинси Промеса в составе красно-белых, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. Голландец отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
– Я угадал счет, – сказал Тарпищев. – Промес творил что-то невероятное. "Спартак" – чемпион!
"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Зенит"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #СпартакЗенит 1:0 22' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/cYxFCvhkNo– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 апреля 2017 г.
= Даль =
Я тоже угадал, прикинь.
22:07